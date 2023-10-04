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В ООН назвали Европу регионом с самым тревожным экономическим положением в мире

ООН: Европа является регионом с наиболее тревожным экономическим положением
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Фото: Global Look Press/Waltraud Grubitzsch
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Европа является регионом мира, экономическое положение которого вызывает наибольшие опасения из-за продолжающейся инфляции и резкого роста цен на энергоносители. Об этом говорится в опубликованном в среду, 4 октября, докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) за 2023 год.

«Самые темные тучи нависли над Европой, где резкий рост цен на энергоносители в 2022-м и начале 2023 года, а также устойчивая инфляция цен на продукты питания и снижение покупательной способности домохозяйств оказывают понижательное давление на потребление», — сказано в докладе.

Указывается, что Европа находится на грани рецессии. Уточняется, что хотя в еврозоне всё еще ожидается незначительный положительный рост экономики в 2023 году, «он находится на острие ножа».

«Регион сталкивается с быстрым ужесточением денежно-кредитной политики и сильными экономическими препятствиями, при этом темпы роста экономики основных стран замедляются, а в Германии уже наблюдается спад», — сказано в докладе.

В связи с этим ЮНКТАД призывает европейских политиков смягчить свою позицию в отношении мер жесткой экономии, чтобы стимулировать экономический рост, основанный на спросе.

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22 сентября норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало результаты исследования, согласно которым экономики Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии начали испытывать большие трудности с февраля прошлого года после введения антироссийских санкций и отказа от дешевых российских энергоносителей на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. В результате произошел резкий рост цен на энергоносители, а также были зафиксированы потрясения на западных финансовых рынках.

По словам норвежского издания, наиболее серьезный урон нанесен экономике Германии. Главными причинами такого положения дел авторы исследования назвали значительное увеличение военных расходов, а также рост количества мигрантов.

На серьезные проблемы Германии из-за политики в отношении России указал 2 октября и историк Тарик Сирил Амар в материале для газеты Newsweek. По его словам, в Европе предполагали, что первой страной, которая прогнется под экономическим бременем конфликта на Украине, станет Россия. Однако сейчас стало ясно, что санкционное оружие в значительной степени потерпело неудачу. Российская экономика устойчива и даже растет, в отличие от европейских экономик и особенно экономики ФРГ.

Еще в мае в беседе с «Известиями» доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков предрек рецессию в ЕС. Он указывал тогда на то, что факторы, действующие в западной экономике, абсолютно деструктивны. Среди них он назвал рост процентных ставок, снижение уровня жизни и в целом спад на фоне антироссийских санкций.

К росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе, в частности в Германии, привели введенные Евросоюзом санкции против РФ. Это было сделано на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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