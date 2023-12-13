Еврокомиссия (ЕК) согласилась перечислить Венгрии €10 млрд из бюджета Евросоюза (ЕС). Об этом 13 декабря сообщило Reuters.

«ЕС разблокирует для Венгрии финансирование в размере €10 млрд», — сказано в сообщении.

Как отмечается, средства выделят из фонда для развития депрессивных территорий ЕС, которые были заблокированы из-за требований Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией, добавила «Газета.Ru».

Данные средства разблокируют на фоне заседания ЕС в Брюсселе 14–15 декабря.

Накануне Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана сообщило, что Будапешт готов снять вето на финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления республики от демократии.

В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку положенных Венгрии средств из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере €6,3 млрд. Эта сумма изначально составляла €7,5 млрд, но была снижена в обмен на отказ от права вето по ряду вопросов, в числе которых был пакет помощи Украине.