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Стрелявшую в Брянске школьницу сняли камеры видеонаблюдения

Стрелявшую в Брянске школьницу за минуты до трагедии сняли камеры видеонаблюдения
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Фото: ИА Регнум
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Брянская школьница, открывшая стрельбу 7 декабря в одной из школ Брянска, попала в объективы видеокамер за минуты до трагедии. Об этом сообщило 12 декабря ИА Regnum.

Девочка вышла вместе со своей сестрой из арки дома, где живет семья. Ружье она несла в пакете для сменной обуви. Торчавший ствол оружия школьница замотала бумагой. В настоящее время видеозапись изучают следователи.

За те несколько метров, которые девочка прошла в поле «зрения» камеры наблюдения, она дважды перехватила пакет с обувью из одной руки в другую, так как ружье было достаточно тяжелое.

Сестры в тот день прогуляли первый урок и пошли ко второму — биологии.

Ранее, 10 декабря, Минздрав РФ сообщил, что двое подростков, которые пострадали в результате стрельбы в Брянске и были эвакуированы в Москву, находятся в тяжелом состоянии, но дышат самостоятельно. Еще трое школьников находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Брянска в состоянии средней тяжести.

Трагедия произошла 7 декабря, 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Отцу школьницы Дмитрию Афанаскину были предъявлены обвинения в небрежном хранении огнестрельного оружия и доведении до самоубийства. Директор ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, а также охранница Галина Черткова подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц,

Замдиректора гимназии по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова — в халатности, повлекшей смерть по неосторожности.

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