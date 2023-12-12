Песков заявил о высокой поддержке Путина россиянами

Большинство жителей России поддерживает действующего президента страны Владимира Путина. Об этом 12 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова председателя ассоциации юристов Сергея Степашина о том, что прогрессивное население планеты поддерживает решение Путина выдвинуться в президенты.

«[В мире] есть те, кто поддерживает действия Путина, и есть те, кто не поддерживает. Это совершенно нормально, но это не главное. Главное — то, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в РФ. Это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чем черпает свою силу президент», — отметил Песков.

Ранее, 11 декабря, Центральная избирательная комиссия получила официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы главы государства в 2024 году. Собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения запланировано на 16 декабря. Оно состоится в парке «Зарядье».

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов в разговоре с «Известиями» в тот же день сообщил, что, вероятнее всего, Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Он напомнил, что такой кандидат обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ российский лидер заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

В тот же день ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

7 декабря Совфед принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.