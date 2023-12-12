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Песков заявил о высокой поддержке Путина россиянами
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Песков заявил о высокой поддержке Путина россиянами

Песков: Путина поддерживает большинство россиян
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Большинство жителей России поддерживает действующего президента страны Владимира Путина. Об этом 12 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова председателя ассоциации юристов Сергея Степашина о том, что прогрессивное население планеты поддерживает решение Путина выдвинуться в президенты.

«[В мире] есть те, кто поддерживает действия Путина, и есть те, кто не поддерживает. Это совершенно нормально, но это не главное. Главное — то, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в РФ. Это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чем черпает свою силу президент», — отметил Песков.

Большой кампанией: участие Путина в выборах-2024 консолидирует страну
Президент, по мнению экспертов, примет участие в гонке в качестве самовыдвиженца

Ранее, 11 декабря, Центральная избирательная комиссия получила официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы главы государства в 2024 году. Собрание инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения запланировано на 16 декабря. Оно состоится в парке «Зарядье».

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов в разговоре с «Известиями» в тот же день сообщил, что, вероятнее всего, Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Он напомнил, что такой кандидат обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ российский лидер заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

В тот же день ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

7 декабря Совфед принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.

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