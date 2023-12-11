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Боррель объявил об увеличении численности гражданской миссии ЕС в Армении

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Фото: Global look press/Sina Schuldt
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Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение увеличить численность гражданской миссии ЕС в Армении, заявил глава внешнеполитической службы союза Жозеп Боррель на пресс-конференции. Трансляция велась 11 декабря в аккаунте Европейской службы внешних связей в соцсети X (бывш. Twitter).

«Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении, увеличив наше присутствие на земле с 138 до 209 человек», — отметил он.

По его словам, увеличение численности миссии является важным шагом, а также способом повысить стабильность на международной границе Армении с Азербайджаном.

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После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января. 5 октября президент Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включающих в себя и Нагорный Карабах.

Позже, в конце ноября, Алиев отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. По его словам, Баку поддерживает мирную повестку. Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана также сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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