Глухой ЕС: Брюссель не будет поставлять вооружение Армении

Евросоюз не рассматривает возможность проведения военных учений с Арменией и тренировки на своей территории армянских военнослужащих, сообщил «Известиям» представитель Еврокомиссии Петер Стано. По его словам, Брюссель также пока намерен ограничиться поддержкой в нелетальном виде. В бундестаге, в свою очередь, отметили, что Германия не планирует поставлять оружие Армении, которая недавно заявила о намерении диверсифицировать свою систему внешнеполитической безопасности. Единственной страной ЕС, поставляющей вооружение Еревану, пока остается Франция. Действия Парижа, однако, оказывают негативный эффект на французско-азербайджанские отношения.

Сложности отношений с Арменией

После того как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана по итогам прошедшей 19–20 сентября антитеррористической операции, Армения выразила недовольство эффективностью Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Россией, которая, по мнению армянских властей, якобы не смогла выполнить свои союзнические обязательства. Впрочем, Москва не раз отвергала обвинения Еревана, уточняя, что само руководство Армении признало Нагорный Карабах азербайджанской территорией еще осенью 2022 года принятием пражских заявлений. Поэтому ни ОДКБ, ни РФ и не рассматривали вооруженные действия Баку в качестве нападения на территорию Армении.

В целом отношения Армении и ОДКБ заметно обострились за последние годы, проявлением чего стало показательное игнорирование Ереваном заседаний этой военной организации. Так, в конце ноября премьер-министр страны Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ. Хотя в Ереване подчеркивали отсутствие планов покидать организацию. Но при этом Армения начала активно говорить о диверсификации своей безопасности. По словам президента республики Ваагна Хачатуряна, Еревану нельзя зависеть от одного центра, то есть от России. Новыми партнерами в этом деле должны были стать, в частности, страны ЕС и США.

Несмотря на то что некоторые эксперты ожидали активные действия со стороны западных стран по армянскому направлению, на деле ситуация развивается по другому сценарию. В частности, в Германии не скрывают, что Берлин не намерен серьезно наращивать военное сотрудничество с Ереваном. Член комитета бундестага по обороне Ян Нольте сообщил «Известиям», что в немецком парламенте не рассматривают возможность поставок оружия Армении.

— Власти хотят и дальше поддерживать оружием Украину, а это уже сложно в нынешней ситуации. Также неясно, как дальше будет развиваться ситуация в Израиле и секторе Газа. Не думаю, что кто-то хочет поставлять оружие в Армению. В любом случае это не стоит на повестке дня комитета обороны, — заявил Ян Нольте.

Сейчас Германия ограничивается гуманитарной и дипломатической поддержкой Армении. Так, в начале ноября Берлин пообещал выделить €9,3 млн на помощь беженцам из Карабаха в Армении.

Что касается Евросоюза в целом, то объединение пока рассматривает возможность оказания поддержки армянским вооруженным силам по линии Европейского фонда мира «в нелетальном формате», но конкретных решений нет, сказал «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, Евросоюз не планирует заниматься обучением армянских военнослужащих на своей территории. То же касается и перспектив совместных учений.

— ЕС не рассматривает возможность проведения совместных военных учений с Арменией. ЕС — это не военный альянс, это политическое и экономическое сообщество ценностей, — заявил Петер Стано.

Единственной страной союза, которая взялась за армянское направление, оказалась Франция. Но Париж не способен в одиночку продвинуть свою политику на уровне всего ЕС. Главная причина — в Евросоюзе есть страны, которые заинтересованы в сохранении отношений Брюсселя с Азербайджаном.

— В Евросоюзе есть «друзья Азербайджана», которые блокируют совсем радикальные инициативы Франции. В основном это восточноевропейские страны: Венгрия, Болгария, Румыния, а также Италия и Греция. Они не позволяют Франции использовать весь арсенал Евросоюза против Азербайджана. То есть страны, которые закупают газ у Азербайджана, — рассказал «Известиям» директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

При этом Баку, по его словам, готов к развитию экономического сотрудничества с ЕС, в частности, в сфере энергетики, транспорта и безопасности.

Франция может испортить отношения с Азербайджаном

В начале декабря стало известно, что Париж поставит Еревану 26 бронемашин Bastion, а также рассмотрит возможность передачи артиллерийских систем Caesar. По данным армянских СМИ, страна уже получила 24 машины. До этого Париж никогда не экспортировал Армении свои вооружения. Кроме того, Франция направит Армении радары GM 200 и, возможно, бронемашины VAB Mk3 и ракетные комплексы Mistral 3.

Баку действия Парижа резко осудил. «Шаги Франции, позиционирующей себя как пропагандиста международного права, сторонника мира и стабильности в регионе, серьезно ставят под сомнение усилия по нормализации отношений в регионе», — заявили в МИД Азербайджана. В МИД России французские бронеавтомобили назвали «неликвидом». При этом Москва относительно спокойно относится к попыткам Армении наладить военно-политические связи с европейскими странами.

— Всё равно они не захотят портить отношения с Азербайджаном, — заявил «Известиям» высокопоставленный источник.

Если не учитывать нынешнюю кооперацию в военной сфере с Францией, то последний раз Ереван закупал вооружение у европейцев в 2004 году — у Словакии на сумму $46 млн. Такое поведение Франции эксперты объясняют, с одной стороны, желанием выдавить Россию с Южного Кавказа, с другой — влиянием армянского лобби во Франции.

— Пашинян взял курс на многовекторность и пытается урегулировать ряд проблем, опираясь на помощь Запада. Франция здесь один из ведущих игроков, учитывая, что сообщество этнических армян во Франции довольно обширное — около 400 тыс. Многие армяне — крупные политики, не говоря уже о деятелях искусства и бизнесменах, — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По словам депутата Европарламента Тьерри Мариани, политика президента Франции Эммануэля Макрона может навредить отношениям ЕС и Азербайджана. Баку стал важным поставщиком энергоресурсов для Европы, после того как Брюссель взял курс на резкое снижение поставок нефти и газа из РФ.

— У нас нет места новым трениям с поставщиками энергии, если только Эммануэль Макрон не хочет спровоцировать социальную революцию, — заявил евродепутат «Известиям».

После введения санкций на закупки газа и нефти из РФ возрос спрос на доставку углеводородов из Азербайджана. Согласно данным Eurostat, по итогам января–сентября 2023 года Баку стал пятым крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Евросоюз (рост 4,3%). И если в 2022-м Азербайджан экспортировал в Европу 11,4 млрд куб. м газа, то в 2023-м объем поставок может превысить 12 млрд куб. м. «Учитывая экономическую напряженность и бушующую в Европе инфляцию, опасаться ухудшения отношений с Азербайджаном вполне естественно», — резюмировал Тьерри Мариани.

Еще одной западной страной, которая может активизировать свои действия в Закавказье, безусловно, остаются США, которые могут попытаться сподвигнуть на более тесные связи с Арменией НАТО. В сентябре, к примеру, в Армении прошли совместные учения американских и армянских вооруженных сил Eagle Partner 2023. В маневрах приняли участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих. Однако стоит отметить, что Штаты, как и в случае с той же Германией, озабочены сейчас другими проблемами — войной в Газе и поддержкой Израиля, оказанием помощи Украине, заметил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. При этом с выделением средств Киеву у Вашингтона сейчас большие трудности, так как демократы и республиканцы не могут найти компромисс по этому вопросу, добавил он.

— Кроме того, Штаты не захотят портить отношения с Азербайджаном — важным игроком на рынке энергоресурсов. По этим причинам Вашингтон не будет делать ставку на милитаризацию Армении своим вооружением и сближение в этой сфере с Ереваном. Сейчас Штаты скорее пытаются выступить в качестве основного миротворца, который способен примирить Армению и Азербайджан, — рассказал «Известиям» Эдуард Лозанский.

К слову, 7 декабря стало известно, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян дал согласие на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне.