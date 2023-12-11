Синоптик спрогнозировал первую за месяц оттепель в Москве на этой неделе

Большую часть недели в Москве температура воздуха днем, согласно прогнозам, будет держаться на отметке -4…-9 градусов. А в воскресенье не исключено, что столицу посетит первая за месяц оттепель, рассказал «Известиям» 11 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На этой неделе температура воздуха в Москве постепенно начнет возвращаться к нормальным климатическим значениям, оставаясь немного ниже их. Так, в течение всей неделе днем ожидается от –4 до –9 градусов, а ночью — от –7 до –12. При этом не исключено, что в воскресенье столицу посетит первая в этом декабре оттепель и температура повысится до положительных значений», — рассказал Шувалов.

Также он отметил, что в течение недели выпадет большое количество снега. Снегопады будут идти практически всю неделю, усиливаясь и ослабевая. Самые сильные из них придутся со вторника на среду, а также на пятницу.

«В общей сложности за пять дней может выпасть 21–26 мм осадков, что составляет около половины месячной нормы. В связи с этим высота сугробов в Москве может достичь полуметра, а местами и превысить эти значения», — сообщил синоптик.

По его словам, ситуация, когда высота снежного покрова в столице превысила полметра в декабре, фиксировалась только в 1919 году, то есть 104 года назад.

7 декабря Шувалов рассказал «Известиям», что снег, выпавший в Москве, пролежит до Нового года.

До этого, 3 декабря, в Москве был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Позже специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в столице выпало около 25–30% от их месячной нормы.