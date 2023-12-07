Синоптик пообещал москвичам снег на Новый год

Снег, выпавший в Москве, пролежит до Нового года, заявил 7 декабря в разговоре с «Известиями» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Снег, который выпал в Москве, пролежит до Нового года. До середины месяца даже намека нет на плюсовую температуру. До 12 декабря будут сильные морозы. Затем ожидается ослабление, но температура всё равно будет достаточно низкая для этого времени года. А 14 и 15 декабря ожидается новый, довольно сильный снегопад, поэтому, с большой долей вероятности, можно говорить о том, что снежный покров порадует москвичей в новогоднюю ночь», — рассказал Шувалов.

22 ноября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил «Известиям», что в новогоднюю ночь ожидаются небольшие морозы –2...–7 градусов. Он отметил, что в декабре преобладающими станут температуры –2…–7 градусов, возможны периоды, когда столбики термометров будут подниматься к нулю, могут наступать кратковременные оттепели, но их продолжительность станет небольшой, соответственно, снег не растает.