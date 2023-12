Визит Путина на Ближний Восток подтвердил пустой звук в словах об изоляции РФ

Визиты президента России Владимира Путина в Абу-Даби и Эр-Рияд не только доказывают, что изоляция России — это абсолютно пустой звук, но и подтверждают существование другого мира, отличного от того, который представляет себе Запад. Специальный корреспондент «Известий» Максим Прихода полагает, что российский лидер точно знает изречение Гёте, о котором забыли и в Европе, и в США: «Разделяй и властвуй — мудрое правило, но объединяй и направляй — еще лучше».

В течение рабочего визита Путина прошло много важных встреч, в частности с лидерами стран Персидского залива. Российского лидера встретили в Абу-Даби с особым почетом и размахом, а позже во дворце Каср Аль-Ватан начались долгие рукопожатия.

Лидер ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян сказал, что счастлив встретить Путина вновь, а также подчеркнул, что «Арабские Эмираты — крупнейший торговый партнер России на Ближнем Востоке». Он также напомнил об особых отношениях между ОАЭ и Россией. В ответ на это глава российского государства обратил внимание на то, в прошлом году товарооборот двух стран вырос на 67,7%, также выразил надежду на увеличение этой цифры в 2024 году.

Есть успехи у Москвы и с Эр-Риядом, куда президент направился сразу после переговоров в Абу-Даби. Там двусторонний товарооборот в январе–сентябре вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом и составил $1,35 млрд. Отношения между Россией и Саудовской Аравией в целом можно охарактеризовать как очень хорошие и стабильные, подчеркнул президент РФ на встрече с наследным принцем, председателем совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Уже во время поездки российского лидера в страны Ближнего Востока в западных СМИ стали появляться новости о том, что этот визит является свидетельством провала политики стран Запада по изоляции России и формирования новых центров силы. Так, издание The Hill открыто указало на провал лидеров западных стран, которые не смогли изолировать Россию. А газета The Washington Post, в свою очередь, обратила внимание на то, как встретили президента РФ в Эмиратах, включая не оставшиеся незамеченными улыбки и рукопожатия коллег при встрече в ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме того, газета Financial Times, ссылаясь на британских чиновников, написала, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман даже отложил свою поездку в Лондон незадолго до приезда Владимира Путина в Эр-Рияд.

Бизнес стран Запада во многом напрямую зависит от Абу-Даби. К примеру, эмиратская авиакомпания Etihad является владельцем трети акций AirBerlin, инвестиционная IPIC также владеет третью акций энергокомпании в Нидерландах, а также Alpha Dhabi вкладывается в развитие SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

Вашингтон также зависим от цен на черное золото. Не так давно американский лидер Джо Байден во время турне по ближневосточным странам предпринял попытку настоять на увеличении поставок нефти. Однако ему быстро объяснили, кто именно является хозяином здесь. На Западе начинают понимать, что шантаж перестает работать.

В то время как США теряют влияние на Ближнем Востоке, Россия его усиливает, в том числе и за счет включения партнеров в глобальные организации, такие, как БРИКС. Со следующего года Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия вступают в этот экономический союз.

Политолог Марат Баширов 7 декабря в беседе с «Известями» назвал визит Путина в эти страны подтверждением того, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства нет.

Более того, 6 декабря китайский политолог Чжао Лун заявил, что визит Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби способствовал сокращению влияния США в регионе. По мнению аналитика, успешные визиты Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые также поддерживают близкие отношения и с США, подчеркивают ограниченность западных санкций против России.

Также, 8 декабря, политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что последний визит президента РФ Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию показал, что ведущие страны Персидского залива теряют интерес к странам Запада.

Российский лидер Владимир Путин прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с рабочим визитом 6 декабря. Там его встретил глава МИДа страны Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Кортеж президента приветствовали во дворце Каср Аль-Ватан залпами пушек, а небо столицы окрасил триколор.

Российский лидер на встрече с президентом ОАЭ заявил, что страна стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух государств вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Затем в этот же день президент России прибыл в Эр-Рияд, где он провел переговоры с наследным принцем государства. В ходе встречи президент РФ назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, а также отметил положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.