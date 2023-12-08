Политолог указал на потерю интереса странами Персидского залива к Европе и США

Последний визит президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию показал, что ведущие страны Персидского залива теряют интерес к странам Запада. Об этом «Известиям» 8 декабря заявил политолог Иван Мезюхо.

Ранее в пятницу газета Financial Times, ссылаясь на британских чиновников, написала, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отложил свою поездку в Лондон незадолго до приезда Владимира Путина в Эр-Рияд.

«Тот факт, что наследный принц идет на диалог с Россией и не едет в Лондон, отчетливо демонстрирует отношения Саудовской Аравии к Западу. Я думаю, что саудиты понимают, что сегодня Лондон находится под колоссальным влиянием США. Российская Федерация в своей внешней политике действует самостоятельно. Договариваться можно только с теми, кто отвечает за свои слова — Россия одно из немногих государств, которое не только отвечает за свои слова, но и исповедует принцип многополярности и справедливого мира», — считает Мезюхо.

По мнению политолога, Саудовская Аравия придерживается таких же принципов, как и Россия, если речь идет об отстаивании своих национальных интересов.

«Последний визит президента Путина в ведущие страны Персидского залива показал, что наша страна намерена выстраивать и выстраивает исключительные отношения с другими суверенными государствами, которые самостоятельно осуществляет свой как внешнеполитический, так и внутриполитический маневр», — резюмировал Мезюхо.

Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль Нахайян. Кортеж президента приветствовали во дворце Каср Аль-Ватан залпами пушек, а небо столицы окрасил триколор.

На встрече с Аль Нахайяном российский лидер заявил, что ОАЭ стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на «беспрецедентно» высокий уровень.

Затем Путин прибыл в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он провел переговоры с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. В ходе встречи он назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, отметив вместе с тем положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.

Поездка президента РФ в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию оказалась в центре внимания многих мировых СМИ. Так, издание The Hill открыто назвало это провалом политики Запада, который не смог изолировать Россию.