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СМИ сообщили о переносе визита саудовского кронпринца в Лондон из-за Путина

FT: Саудовская Аравия отложила визит принца в Лондон для приема Путина
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отложил свою поездку в Лондон незадолго до приезда Владимира Путина в Эр-Рияд. Об этом 8 декабря сообщает газета Financial Times, ссылаясь на британских чиновников.

«Саудовская Аравия отложила планы визита Мухаммеда бен Салмана в Лондон <...> незадолго до того, как наследный принц принял Владимира Путина в Эр-Рияде», — пишет газета.

Подчеркивается, что Саудовская Аравия и Британия несколько месяцев вели переговоры по предстоящему визиту наследного принца. Также сообщается, что предположительно кронпринц должен был приехать в Лондон 3 декабря.

Депутаты-консерваторы заявили, что перенос поездки, совпавший с визитом президента России, говорит об уровне прочности отношений Великобритании и Саудовской Аравии.

Официальные лица Саудовской Аравии отрицают связь между переносом поездки принца и приездом президента Путина. Она заявили, что проблемы с расписанием уже долгое время осложняют планы приезда членов королевской семьи в Великобританию.

Бывший лидер британской партии консерваторов Иэн Дункан Смит заявил Financial Times о том, что теперь существуют риски того, что западные партнеры Саудовской Аравии «останутся в дураках». Также он назвал отсрочку приезда принца пренебрежением.

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Ранее, 7 декабря, по итогам переговоров президента РФ и саудовского принца, пресс-служба Кремля сообщила о расширении сотрудничества России и Саудовской Аравии в сфере нефти и газа. На встрече лидеры обсудили обмен знаниями и сотрудничество в сферах геонауки, окружающей среды, коммуникации, СМИ, туризма, судебной системы, спорта, образования и здравоохранения.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.

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