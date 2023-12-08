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В ФРГ связали визит Путина на Ближний Восток с падением гегемонии Запада

Немецкий бизнесмен Дотком: визит Путина в ОАЭ говорит о падении гегемонии Запада
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Фото: REUTERS/Sputnik/Sergei Bobylev/Pool
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Визит президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и в Саудовскую Аравию говорит о конце гегемонии Запада. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Достаточно посмотреть, как Путина встретили <…> во время его визита на Ближний Восток, чтобы понять, что нефтедоллар ушел в историю и что многополярный порядок берет верх», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter) в среду, 6 декабря.

Королевский прием: Путин одним днем слетал в Абу-Даби и Эр-Рияд
Встречей президента РФ арабские страны подчеркнули пренебрежение к западным санкциям и попыткам изолировать Россию

Между тем 7 декабря политолог Марат Баширов назвал визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию подтверждением, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства нет. Так, поездка российского лидера в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию оказалась в центре внимания многих мировых СМИ. Так, издание The Hill открыто назвало это провалом политики Запада, который не смог изолировать Россию.

Кроме того, китайский политолог Чжао Лун рассказал, что визит президента РФ в Саудовскую Аравию и ОАЭ способствовал сокращению влияния США в регионе. Он также указал на политический подтекст этой поездки. По мнению аналитика, успешные визиты Путина в государства, которые также поддерживают близкие отношения и с США, подчеркивают ограниченность западных санкций против России.

Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Российский лидер на встрече с главой Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что ОАЭ стали главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Затем Путин прибыл в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он провел переговоры с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе встречи он назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, отметив вместе с тем положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.

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