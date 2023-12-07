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Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере нефти и газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия и Саудовская Аравия будут расширять сотрудничество в сфере нефти и газа. Об этом говорится в публикованном 7 декабря заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и наследного принца, главы саудовского кабмина Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.

Пресс-служба Кремля сообщила, что расширение сотрудничества коснется закупок, поставок и стандартизации оборудования в области нефти и газа, услуг по исследованиям и разработкам в области нефти, газа и нефтехимии, оценки использования современных технологий в этой области между компаниями двух стран.

«В сфере энергетики обе стороны высоко оценили тесное сотрудничество между ними и успешные усилия стран ОПЕК+ по повышению стабильности мировых рынков нефти. Подчеркнули важность продолжения этого сотрудничества и необходимость того, чтобы все страны-участницы присоединились к соглашению ОПЕК+ таким образом, чтобы это служило интересам производителей и потребителей и поддерживало рост мировой экономики», — говорится в заявлении.

Также лидеры стран обсудили сотрудничество в сферах геонауки и обмена знаниями, окружающей среды, коммуникации, судебной системы, туризма, спорта, образования, СМИ и здравоохранения.

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Путин прибыл в Саудовскую Аравию 6 декабря. В Эр-Рияде он провел переговоры с наследным принцем. В ходе встречи он назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, отметив вместе с тем положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели детальную сверку часов по вопросам, представляющим интерес двух стран. Они также провели обед тет-а-тет с переводчиками и обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+ и палестино-израильский конфликт.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти.

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