Путин и саудовский кронпринц обсудили интересы двух стран

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели детальную сверку часов по вопросам, представляющим интерес двух стран. Об этом 6 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Помимо этого, Песков рассказал, что Путин и саудовский кронпринц провели обед тет-а-тет с переводчиками, а также обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+ и палестино-израильский конфликт.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что визит саудовского кронпринца в Россию будет прорабатываться по дипканалам. Точная дата пока не называется.

Ранее, 6 декабря, Путин назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими. Он отметил положительное развитие в сфере политического взаимодействия, в сфере экономики, в гуманитарных областях.

Президент РФ прибыл в Эр-Рияд из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), столицу которых Абу-Даби он посетил ранее в этот день с рабочим визитом. Там он встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и провел с ним переговоры. По их итогам лидер ОАЭ указал на то, что страна рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях. Он также высоко оценил личную роль Путина в развитии отношений между странами.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.