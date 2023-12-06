Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО после победы в СВО
Мир
В МИД РФ высказались за укрепление безопасности Абхазии и Южной Осетии
Мир
В ХАМАС заявили о тысячах тел погибших под завалами в секторе Газа
Мир
США сообщили о планах размещения в секторе Газа международных сил безопасности
Мир
Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева
Мир
Лидеры G7 заявили о неизменности своей позиции по Тайваню
Мир
США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн
Мир
Генсек ООН предрек обрушение общественного порядка в секторе Газа
Мир
Британцев предупредили о проблемах с отоплением на Рождество из-за высоких цен
Мир
Украина получила от ЕС в 2023 году 480 тыс. снарядов вместо 1 млн
Мир
Турция рассчитывает на поставки F-16 в случае одобрения заявки Швеции в НАТО
Мир
Суд Ирана обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани
Мир
В парламенте Франции заявили о недобросовестной конкуренции со стороны Украины
Мир
Полянский обвинил Запад в игнорировании гуманитарной катастрофы в Газе
Мир
Путин назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими

Путин и саудовский кронпринц обсудили интересы двух стран

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели детальную сверку часов по вопросам, представляющим интерес двух стран. Об этом 6 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Помимо этого, Песков рассказал, что Путин и саудовский кронпринц провели обед тет-а-тет с переводчиками, а также обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+ и палестино-израильский конфликт.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что визит саудовского кронпринца в Россию будет прорабатываться по дипканалам. Точная дата пока не называется.

Ранее, 6 декабря, Путин назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими. Он отметил положительное развитие в сфере политического взаимодействия, в сфере экономики, в гуманитарных областях.

Президент РФ прибыл в Эр-Рияд из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), столицу которых Абу-Даби он посетил ранее в этот день с рабочим визитом. Там он встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и провел с ним переговоры. По их итогам лидер ОАЭ указал на то, что страна рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях. Он также высоко оценил личную роль Путина в развитии отношений между странами.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023