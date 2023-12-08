В Китае оценили влияние на США визита Путина на Ближний Восток

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ способствовал сокращению влияния США в регионе. Об этом 6 декабря сообщил в интервью порталу Kankan News китайский политолог Чжао Лун.

«Запланированный молниеносный визит Путина в страны Ближнего Востока имеет важные политические последствия и практическую ценность. Его можно рассматривать как важную попытку России прорваться дипломатическим путем и стабилизировать свою экономическую устойчивость», — говорится в заявлении Луна.

Он также указал на политический подтекст этой поездки российского президента. По мнению аналитика, успешные визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые также поддерживают близкие отношения и с США, подчеркивают ограниченность западных санкций против России.

В заключение Лун отметил, что, пока американская помощь Украине иссякает, Россия совершает дипломатический прорыв.

Между тем 7 декабря политолог Марат Баширов назвал визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию подтверждением, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства нет.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в результате визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию никаких договоренностей достигнуто не было, однако были подтверждены ранее заключенные по линии ОПЕК+ соглашения.

Поездка российского лидера в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию оказалась в центре внимания многих мировых СМИ. Так, издание The Hill открыто назвало это провалом политики Запада, который не смог изолировать Россию.

Путин прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Российский лидер на встрече с главой Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что ОАЭ стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Затем Путин прибыл в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он провел переговоры с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. В ходе встречи он назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, отметив вместе с тем положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.