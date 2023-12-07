Песков прокомментировал визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

В результате визита президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию никаких договоренностей достигнуто не было, однако были подтверждены ранее заключенные по линии ОПЕК+ соглашения. Об этом 7 декабря во время брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что в ходе встречи стороны условились и дальше продолжать сотрудничество. Страны также высоко оценили взаимное сотрудничество в ходе выполнения достигнутых соглашений.

Накануне Путин прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби с рабочим визитом. Российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном.

Путин в ходе них подчеркнул, что ОАЭ также стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на «беспрецедентно» высокий уровень. По словам российского президента, стороны постоянно работают друг с другом. Путин также пригласил аль-Нахайяна на саммит БРИКС в Казани, который пройдет осенью 2024 году.

Затем Путин прибыл в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он провел переговоры с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. В ходе встречи он назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, отметив вместе с тем положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях.