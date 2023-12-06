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Начались переговоры Путина с президентом ОАЭ аль-Нахайяном

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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Начались переговоры президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимира Путина и Мохаммеда бин Зайда аль-Нахайяна. Об этом стало известно 6 декабря.

Российский лидер пригласил аль-Нахайяна на саммит БРИКС в Казани, который пройдет осенью 2024 году.

«Мне очень приятно, что Объединенные Арабские Эмираты начинают работать в системе БРИКС. <...> Мы продолжим контакты и по этой линии. Будем ждать вас на саммите в Казани в октябре следующего года», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что ОАЭ также стала главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на «беспрецедентно» высокий уровень. По словам российского президента, стороны постоянно работают друг с другом.

Путин также проинформировал аль-Нахайяна, что намерен обсудить с ним урегулирование палестино-израильского конфликта, а также рассказать о ситуации вокруг украинского кризиса. Российский лидер также подчеркнул, что «ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом СБ ООН».

Кроме того, президент России поблагодарил лидера ОАЭ за предоставление участка для строительства православного храма.

«Мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма», — сказал он.

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Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал официальные визиты главы государства в ОАЭ и Саудовскую Аравию. По его словам, Путин 6 декабря в рамках поездки в эти страны обсудит прежде всего двусторонние отношения, обменяется мнениями по международной и региональной повестке дня, включая палестино-израильский конфликт. Песков указал, что на повестке дня также будут вопросы, связанные с нефтяным рынком.

5 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию обсудит двустороннюю торговлю России с обеими странами. Он отметил, что сначала глава государства встретится с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры стран увидятся лично во второй раз за этот год.

До этого Путин посещал Саудовскую Аравию в 2019 году. Рабочий визит российского лидера закончился заключением 21 соглашения, в частности Хартии сотрудничества стран — производителей нефти. В том же году президент РФ посетил ОАЭ.

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