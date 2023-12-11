Западные санкции в отношении России полностью провалились, российская экономика не только не ослабла, но и стала еще сильнее из-за введения Западом всевозможных ограничений. Обозреватель «Известий» Алексей Лазуренко побывал на форуме «Россия зовет!» и еще раз подтвердил слова российского лидера Владимира Путина о том, что западным партнерам работать с Россией всегда было выгодно.

В Москве во время проведения форума собрались представители из 20 стран — от логистических компаний из Омана до технологических гигантов из Индии. Китайские промышленники также видят много возможностей в сотрудничестве с Россией.

«Россия — страна, в которой много возможностей. У нас много пересечений: мы тратим ресурсы на развитие технологий, социальной и финансовой сферы», — сказал Кам Джин Ху, инженер по международному сотрудничеству золотодобывающей компании из Китайской Народной Республики (КНР).

На фоне экономического роста России и приобретения со стороны партнеров страны своих выгод нужды народов стран Запада, лидеры которых всё время расширяют санкционные ограничения в отношении РФ, становятся всё больше заметны.

В частности, сейчас даже рождественский праздник для европейской семьи является роскошью. Профсоюзы Великобритании отмечают, что многие граждане страны вынуждены поменять семейное торжество на работу.

«К праздничному столу британцы в среднем потратят на 105 фунтов больше, чем год назад. О каком росте рождественских продаж можно говорить?» — заметил экономический обозреватель Лиам Халлиган.

В России активно уделяется внимание и сельскому хозяйству. К примеру, ранее было поставлено новое оборудование почти всем молочным заводам Кировской области, а сейчас происходит расширение линейки и выход заводов на международный рынок.

«Мы выпускаем оборудование, начиная от приемок молока на заводы. Разработана у нас линия получения творога», — рассказал Сергей Кислицын, начальник производства «Сельмаш молочные машины».

Улучшения и рост заметны во многих сферах российской экономики. За полтора года некоторые отрасли производства увеличили свой рост в несколько раз. Больше половины того, что выходит с российских заводов и фабрик, помогает строить дома и дороги, возводить сети и связи нового поколения, а также совершенствовать отрасль ЖКХ. Еще почти столько же — это сфера обслуживания.

«Лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить», — подчеркивает Путин.

Также отмечается, что в Европе в настоящее время настроение полностью противоположное. Тракторный бунт блокирует французский город Ренн. У префектур аграрных земель Франции лежат кучи навоза. Фермеры дают понять властям, что обещанного повышения налогов они не потянут, поскольку и без этого платят за топливо суммы, которые прибыли от урожаев не могут покрыть.

«Европейская экономика страдает, американская тоже, в то время как российская растет. Это не то, на что рассчитывал Запад со своими санкциями. Россия вместе с Ближним Востоком сейчас создают новый экономический блок», — заявил Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии.

Поэтому даже бизнесмены западных стран не верят популизму собственных чиновников. Ограничения в отношении РФ не только не заставили международные компании уйти с российского рынка, но и наоборот, их число увеличилось. Оказавшись под давлением экстраординарных санкций, российская экономика выстояла и показала рост, удивив конкурентов и порадовав надежных партнеров.

Экономист Василий Колташов 10 декабря в комментарии «Известиям» заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, возложивший ответственность на Россию за то, что она прекратила поставки газа в Евросоюз (ЕС), по сути обвиняет РФ в том, что она не капитулировала перед США, что уже сделала сама Германия. Он добавил, что, отказавшись от российского газа, Германия совершила экономическое самоубийство.

Помимо этого, кандидат экономических наук Николай Кульбака 9 декабря подчеркнул в беседе с «Известиями», что Россия успешно справилась с санкциями из-за глобализации, а также своей рыночной экономики.

Накануне, 8 декабря, агентство Reuters также признало, что успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулировал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Ориентированная на экспорт российская экономика объемом $2,2 трлн пережила волну санкций лучше, чем ожидали Москва и Запад, несмотря на попытки противников спецоперации наказать и изолировать РФ, отметили авторы.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Европейском союзе тема неработающих антироссийских санкций считается табуированной. Он выразил мнение, что если кто-то попытается поднять эту тему в ЕС или намекнуть на неэффективность санкций, то его тут же упрекнут в политической некорректности.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», что российские банки работают стабильно и устойчиво, несмотря на санкции. Кроме того, он рассказал о продолжении контактов России с иностранными инвесторами.

6 декабря посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что тысячи антироссийских ограничений и санкций создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не оказывают никакого действия на Россию. Он отметил, что большое количество фирм и корпораций несут огромные потери ввиду ухода с российского рынка и от российских энергоресурсов, а также других товаров.

Еще в сентябре в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы российский лидер сообщил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он обратил внимание на то, что текущая экономическая ситуация устойчивая и сбалансированная.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.