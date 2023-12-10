Эксперт заявил об экономическом самоубийстве Германии из-за отказа от газа РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, возложивший ответственность на Россию за то, что она прекратила поставки газа в Евросоюз (ЕС), по сути обвиняет РФ в том, что она не капитулировала перед Соединенными Штатами, что уже сделала сама Германия. Об этом заявил 10 декабря в комментарии «Известиям» экономист Василий Колташов. Он добавил, что, отказавшись от российского газа, Германия совершила экономическое самоубийство.

«Если посмотреть на мир глазами Шольца, то для любого гражданина России сказанное им выглядит как полный абсурд. Россия виновата в том, что она сопротивляется США. В понимании Шольца сопротивляться Соединенным Штатам — ну как это вообще можно? Шольц, он никогда не сопротивлялся США. [Экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель еще немножко сопротивлялась им, подыгрывала им, саботировала их инициативы. <…> Поэтому он и смотрит на Россию глазами ничтожества, американского слуги. Это глупо, с точки зрения Шольца», — заявил эксперт.

По мнению канцлера ФРГ, отмечает Колташов, Россия также виновна в том, что не хочет отдавать газ Европе бесплатно. И если до этого у Евросоюза было какое-то конкурентное преимущество, поскольку он получал российские ресурсы по оптовым ценам и перерабатывал их самостоятельно, то сейчас он его утратил.

«Европейский союз уничтожил свое уникальное конкурентное преимущество. Прошедший 2022 год показал, что Соединенные Штаты имеют почти тотальный контроль над партийной номенклатурой и правительствами стран ЕС, и это помимо того, что они контролируют брюссельскую бюрократию. Поэтому были введены санкции, которые абсолютно невыгодны. И Германия, которая должна была поперек этих санкций лечь и мешать им, ввела эти санкции в числе первых», — заметил экономист.

Таким образом, ФРГ фактически совершила собственное экономическое самоубийство, лишившись конкурентоспособности, указал он.

«И оправдание у Шольца для этого есть, оно вполне логично с его точки зрения: почему-то Россия не хочет все отдать даром. Если бы Россия это сделала и полностью была бы под американцами, то все вот эти вот неправильности вроде поведения Германии, они бы исправились тем, что газ опять пошел бы. Мы очень много узнали в последние два года о том, как устроена Европа. И сейчас узнаем о том, как устроена голова Шольца», — заявил Колташев.

В настоящее время, осознав, что сама Россия не так уж и зависима от ФРГ, как полагало немецкое правительство, к немцам начало приходить осознание «потерянного рая», считает экономист.

«Скорее, что вот они потеряли что-то, за счет чего жили, потому что растет количество банкротства в Европейском союзе, уровень жизни снижается, много проблем на рынке труда, особенно ухудшилась ситуация для молодого поколения. Но надо прямо сказать, что это народы ЕС виновны в случившемся, а не Россия», — резюмировал эксперт.

Ранее, 9 декабря, Шольц на съезде Социал-демократической партии Германии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет Россия, из-за чего в ЕС растут цены на топливо.

В тот же день на слова канцлера ФРГ отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявления Шольца ложью, отметив, что тот «врет и не краснеет». На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) политик написал, что в Германии ранее сами отказались от российского газа, «кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут».

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре 21 октября заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо. По словам депутата «АдГ», сейчас Германия переплачивает в «три-четыре раза» больше за поставки даже при условии, что добытый методом фрекинга из Соединенных Штатов газ не соответствует экологическим стандартам ФРГ.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.