Антонов подчеркнул отсутствие влияния санкций против РФ на экономику страны

Тысячи антироссийских ограничений и санкций создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не оказывают никакого действия на Россию. Такое заявление 6 декабря сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Санкции против России не действуют. Экономика России твердо стоит на ногах и развивается. Любые попытки заставить нас изменить свою политику обречены на провал. Это очевидные факты, с которыми согласны все настоящие профессионалы. Тысячи антироссийских ограничений создают серьезные проблемы для американского бизнеса», — говорится в его заявлении, опубликованном российским диппредставительством в Telegram-канале.

Антонов также отметил, что большое количество фирм и корпораций несут огромные потери ввиду ухода с российского рынка и от российских энергоресурсов, а также других товаров. Кроме того, дипломат подчеркнул, что при решении внешнеполитических задач власти Вашингтона новыми санкциями «приносят в жертву интересы союзников — на этот раз Бельгии, Кипра, Нидерландов и ФРГ».

«Неужели здесь не понимают, что таким образом сами пилят долларовый сук, на котором сидит экономика Америки?» — резюмировал посол.

Накануне стало известно, что США расширили санкционные списки по России и Белоруссии. В них внесли 13 физических лиц и 20 компаний. В списках попавших под санкции есть граждане РФ, Белоруссии, а также подданные Бельгии, Нидерландов и Швеции. Кроме того, новые ограничения направлены против нескольких крупных белорусских компаний, а также структур с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

Ранее, 1 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные санкции сохранятся надолго, поэтому российские власти учитывают это, выстраивая свою политику. Также в Москве не сомневаются, что Вашингтон продолжит попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения, указал он.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.