Эксперт рассказал о выстраивании в РФ эффективной рыночной экономики

За последние два года в России выстроилась эффективная рыночная экономика, которая даже сейчас, при давлении западных стран может мобильно перестраиваться. Об этом 10 декабря сообщил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.

«События после февраля 2022 года показали, что в стране выстроена эффективная рыночная экономика, которая в состоянии мобильно перестраиваться не только за счет действий государства, но и адекватной реакции на происходящее со стороны бизнеса и населения», — заявил он «РИА Новости».

По мнению эксперта, даже после экономического шока в 2022 году, все быстро наладилось, так как были найдены другие варианты поставок нужной продукции, а финансовая система оперативно перестроилась на работу, усложненную внешними ограничениями.

«Не только деловые люди, но и народ вел себя очень рационально. А ведь сколько было разговоров, что и бизнес-то в России не тот, да и люди здесь не те», — отметил Широв, добавив, что сейчас власти и отечественный бизнес достойно реагируют на все трудности, вызванные внешними и внутренними вызовами. Это дает понять, что «ситуация полностью находится под контролем».

«Россия пытается не только отбиваться, но и думает о том, как наиболее эффективно выстроить экономику, чтобы можно было в этих условиях ограничений не топтаться на месте», — подытожил Широв, уточнив, что самое важное для экономики по-прежнему остается развитие.

9 декабря экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака рассказал «Известиям», что Россия успешно справилась с санкциями из-за глобализации, а также своей рыночной экономики. По словам экономиста, у России есть своя собственная доля на глобальном рынке, с чем противникам страны довольно сложно бороться.

Накануне агентство Reuters признало, что успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулировал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Ориентированная на экспорт российская экономика объемом $2,2 трлн пережила волну санкций лучше, чем ожидали Москва и Запад, несмотря на попытки противников спецоперации наказать и изолировать РФ, отметили авторы.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», что российские банки работают стабильно и устойчиво, несмотря на санкции. Кроме того, он рассказал о продолжении контактов России с иностранными инвесторами.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.