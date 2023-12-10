Олимпийский чемпион Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA

Олимпийский чемпион, россиянин Евгений Тищенко 9 декабря завоевал титул чемпиона мира по Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории — bridgerweight («вес Бриджера», до 101,6 кг).

Его соперником был немецкий спортсмен Леон Харт, которого уралец одолел нокаутом после удара по печени.

Бой прошел в ходе турнира «Ночь чемпионов IBA» (International Boxing Association — Всемирная Боксерская Ассоциация) в Дубае, ОАЭ на арене Agenda. Поединок состоял из 12 раундов, однако из назначенного количества была проведена только половина. За менее 20 секунд до конца шестого раунда рефери остановил бой, констатировав нокаут после мощного удара по печени Леону Харту.

Евгению Тищенко 32 года. Российский спортсмен дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году и большую часть карьеры провел в рамках первого тяжелого веса (до 90,7 кг). Благодаря победе Евгений Тищенко стал вторым чемпионом мира из Екатеринбурга. Первым был Шавкат Рахимов, который в 2022 году привез в столицу Урала пояс IBF World (International Boxing Federation — Всемирная Боксерская Федерация).

Ранее, 22 ноября, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Никита завоевал титул чемпиона Австралии в весовой категории до 69,9 кг, выиграв бой у австралийского боксера Дилана Биггса. Сообщалось, в первом раунде спортсмен оказался в нокдауне, а во втором смог выровнять ситуацию. В конце четвертого раунда Цзю был близок к досрочной победе, но соперника спас гонг. В пятом раунде после ряда ударов боксер завоевал свой первый титул в карьере. Отмечается, что на счету 25-летнего спортсмена восемь побед и ни одного поражения.

На сегодняшний день бокс является единственным видом спорта, где российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.