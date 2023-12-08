Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Спартак» – «Крылья Советов», «Краснодар» – ЦСКА

Футбольный 2023 год в России закончится в ближайшие выходные. Именно в эти дни пройдут последние официальные матчи с участием наших команд. 18-й тур РПЛ станет заключительным перед зимней паузой, которая закончится только к весне.

Ключевыми из восьми последних до Нового года встреч чемпионата станут два противостояния клубов верхней части турнирной таблицы. Московский «Спартак» примет на своем поле идущие вблизи первой тройки самарские «Крылья Советов». Красно-белым надо обязательно побеждать в этой игре, если они хотят вернуться в гонку за медали, из которой немного выпали в результате нескольких неожиданных поражений. А в другом матче лидирующий «Краснодар» сыграет дома с действующим вице-чемпионом московским ЦСКА, который нанес «быкам» одно из двух поражений в нынешнем чемпионате.

9 декабря, 14:00, стадион «Открытие Банк Арена» (Москва). 10 декабря, 19:45, стадион «Краснодар» (Краснодар). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Матч звезд КХЛ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Неделя звезд хоккея стала уже традиционным мероприятием для наших игроков. И ее главным событием остается Матч звезд КХЛ, который в этом году пройдет в Санкт-Петербурге. Традиционно зрителей ждет мастер-шоу в исполнении лучших хоккеистов лиги, где они будут соревноваться на скорость прохождения площадки, лучший бросок, самый сильный бросок, лучшее исполнение буллита и многое другое.

А на другой день пройдет сам матч, в который войдут четыре очных противостояния команд четырех дивизионов КХЛ. Среди участников такие знаковые фигуры, как Александр Радулов, Никита Гусев, Николай Голдобин, Владимир Ткачев. Одним из креативов нынешнего Матча звезд будет то, что ассистировать главным тренерам четырех команд назначили известных в прошлом футболистов: Александра Мостового, Андрея Аршавина, Дмитрия Сычева и Романа Широкова. Это станет первым официальным мероприятием на новой арене в Питере вместимостью 21,5 тыс. зрителей — рекорд Европы.

9 декабря, 16:30, мастер-шоу. 10 декабря, Матч звезд. Стадион «СКА Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Фигурное катание

Юниорский Кубок Первого канала

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Лучшие отечественные фигуристы в ноябре закончили соревнования в Гран-при России — главном для себя турнире осени в условиях отстранения от международных стартов. Теперь они готовятся к чемпионату России, который пройдет в конце декабря.

В перерыве между ними зрители могут увидеть необычный турнир в Калуге — юниорский Кубок Первого канала. Там соберутся лучшие молодые фигуристы страны, многие из которых через несколько лет станут лидерами взрослых соревнований. Там же состоятся показательные выступления с участием таких суперзвезд недавнего прошлого, как олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

9 декабря, 14:00–18:00. Дворец спорта «Центральный» (Калуга). Прямые трансляции на сайте Первого канала

Бокс

Турнир «Ночь чемпионов IBA»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

В Дубае пройдет большой турнир по профессиональному боксу, приуроченный к предстоящему конгрессу Международной ассоциации бокса (IBA). В большинстве боев карда выступят российские спортсмены, еще недавно бывшие любителями. В категории до 60 кг в главном поединке вечера олимпийский чемпион – 2020 Альберт Батыргазиев проведет свою самую статусную схватку среди профессионалов. Соперником будет трехкратный призер Олимпиады, трехкратный чемпион мира кубинец Ласаро Альварес. Именно его Батыргазиев победил на последней Олимпиаде в Токио, но теперь им придется драться не три раунда, а десять. На кону первый в истории пояс чемпиона мира по версии IBA.

Еще один чемпионский поединок в категории до 101, 6 кг ждет нашего олимпийского чемпиона – 2016 Евгения Тищенко. Соперник — Леон Харт из Германии. Еще один наш знаменитый тяжеловес Муслим Гаджимагомедов, двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-2020, встретится с немцем Артуром Манном. А чемпион мира – 2021 в тяжелом весе Марк Петровский выйдет на ринг против австралийца Лукаса Брауна.

9 декабря, 18:00. Agenda Arena (Дубай, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Зенит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В первом этапе регулярного чемпионата главного баскетбольного клубного турнира России прошло уже больше половины матчей. Сформировался примерный список лидеров, которые будут разыгрывать между собой трофей в этом сезоне. И в конце недели идущий первым московский ЦСКА встретится с занимающим третье место петербургским «Зенитом».

Полтора года назад клуб из Северной столицы обыграл в финале плей-офф армейцев и прервал их многолетнюю гегемонию. А в этом году оба клуба и вовсе не попали в решающую серию. И теперь они сделают всё, чтобы вернуть утраченные позиции. В очной встрече регулярки ЦСКА и «Зенит» проверят свою готовность к реальной борьбе за трофей.

10 декабря, 13:30, арена «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»