Боксер Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Никита завоевал титул чемпиона Австралии в весовой категории до 69,9 кг, выиграв бой у австралийского боксера Дилана Биггса. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает австралийский телеканал 9 News.

По данным телеканала, в первом раунде спортсмен оказался в нокдауне, а во втором смог выровнять ситуацию. В конце четвертого раунда Цзю был близок к досрочной победе, но соперника спас гонг. В пятом раунде после ряда ударов боксер завоевал свой первый титул в карьере.

Отмечается, что на счету 25-летнего спортсмена восемь побед и ни одного поражения.

«Я медленно начинаю, пропустил несколько ударов, что меня встряхнуло. <…> Всё это время он (Биггс. — Ред.) был просто препятствием, огромным блокпостом в моем мозгу. Когда я только начинал боксировать, он был будто стеной, на которую я должен был забраться, но я просто смотрел на нее», — рассказал Цзю.

Боксер родился в 1998 году в Австралии, стал чемпионом страны среди юниоров в любительском боксе. В 16 лет принял решение уйти из спорта для получения образования, однако в 23 года решил вернуться и начал в 2022 году профессиональную карьеру.

Ранее, 30 сентября, мексиканский боксер Сауль Альварес выиграл бой против американца Джермелла Чарло. Таким образом он смог сохранить звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории. Во время всего боя Альварес действовал первым и часто работал по корпусу соперника. В седьмом раунде Альварес отправил соперника в нокдаун.