Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв стал одним из ключевых спикеров сессии «Спорт: мост дружбы между Россией и Африкой», которая состоялась в рамках II саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге 27 июля.

Кремлёв решительно раскритиковал российских функционеров, заявив, что вместо несодержательных встреч всем необходимо «включаться в работу и помогать спортсменам».

«В Международном олимпийском комитете спортивные функционеры занимают свои кресла по сто лет, не предпринимая никаких конкретных действий для помощи спортсменам. Давайте будем честны перед собой. Мы не должны идти этой дорогой, давно пора переходить от слов к делу и предпринимать конкретные шаги для помощи спортсменам и прямого с ними общения», — заявил Кремлёв.

Президент IBA выразил готовность оказать поддержку в организации крупнейших спортивных мероприятий, если организаторы не справляются.

На сегодня бокс является единственным видом спорта, где российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.