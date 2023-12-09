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Царёв рассказал об исполнителях убийства Кивы и перечне целей Зеленского

Экс-депутат рады Царёв: Кива знал, что он в списке и что за ним давно идет охота
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывший депутат украинского парламента Олег Царёв рассказал «Известиям» об исполнителях убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, о перечне целей украинского лидера Владимира Зеленского и о том, что убитый знал о слежке за ним.

«Да в общем-то исполнителям было всё равно за что. У них есть перечень, перечень этот согласовывается с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мне об этом говорили многие на Украине — о том, что цели подписывает лично Зеленский. Приносит либо СБУ (Служба безопасности Украины. — Ред.), либо ГУР (главное управление разведки минобороны Украины. — Ред.). <...> В 2015 году приняли закон про деятельность украинских спецслужб. В этом законе прописали о том, что спецслужбам вменяют в обязанность уничтожать врагов Украины за пределами Украины и на Украине тоже. И копировали это с «Моссада» («Ведомство разведки и специальных задач», национальная разведывательная служба Израиля. — Ред.), который работает очень активно за границей», — сказал Царёв, на жизнь которого в октябре также было совершено покушение.

Он также подробнее рассказал о слежке за Кивой и о причинах, по которым убитый уехал из столицы.

«Списки утверждены достаточно давно. По целям работают постоянно. Илья Кива знал, что он в списке, и знал о том, что за ним давно идет охота. Я с ним лично не знаком, но у нас есть знакомый, и этот знакомый с ним общался и говорил о том, что он точно знает, что за ним идет охота, что его предупреждали, и по этой причине он уехал из Москвы. Он был в Москве, жил в гостинице. Ездил в один и тот же спортзал, у него были одни те же машины там. Две машины были, которыми он пользовался, ездил в одни и те же рестораны. И это показалось ему очень опасным. Он уехал за город и посчитал, что там он будет в большей безопасности. И видите как. Поэтому его, может быть, и могли подгадать там, днем раньше, днем позже», — сказал Олег Царёв.

Подробнее смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале 10 декабря в 0:00.

«Это акция устрашения»: кто стоит за убийством Ильи Кивы
Тело бывшего депутата Верховной рады Украины нашли в Подмосковье с огнестрельными ранениями

6 декабря стало известно об обнаружении тела экс-депутата в подмосковном Одинцово. Труп Кивы нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу. На теле была обнаружена рана на правом виске, а также гематома на левой части лица. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Источник «Известий» заявил, что убийца дважды выстрелил в Киву, приблизившись к нему со спины. Первая пуля попала в область сердца, затем последовала контрольная в голову. Собеседник отметил, что, скорее всего, смертельным был уже первый выстрел.

6 декабря спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство Кивы. Комментируя произошедшее, бывший депутат украинского парламента Олег Царев ранее уже сообщал, что погибший был в курсе, что украинские спецслужбы ведут охоту на него, в связи с чем переехал из Москвы в Одинцово.

7 декабря стало известно, что на теле погибшего было обнаружено два пулевых огнестрельных ранения. Кроме того, уголовное дело было передано в первое управление по расследованию особо важных дел областного главка СК.

Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, давая оценку убийцам экс-депутата рады, назвала их беспредельщиками. Она отметила, что злоумышленники открыто и цинично, с улыбками на лицах признаются в содеянном.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

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