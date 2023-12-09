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Небензя в составе делегации Совбеза ООН посетит КПП «Рафах»

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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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Делегация Совбеза ООН посетит контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе Египта и сектора Газа. Об этом 8 декабря сообщил «РИА Новости» источник в организации.

«Представители Совбеза посетят КПП «Рафах» в понедельник, 11 декабря», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что в составе делегации будет и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

6 декабря сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) произведет ответный огонь на обстрелы своей территории со стороны контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» между Египтом и Палестиной.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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