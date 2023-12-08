Программа «Новости РЕН ТВ» победила в своей номинации на премии ТЭФИ-2023

«Новости РЕН ТВ» стала победителем на премии ТЭФИ-2023 в номинации «Дневная информационная программа». Церемония награждения лауреатов прошла 8 декабря в Государственном академическом Малом театре.

Статуэтку ТЭФИ на сцене получила ведущая РЕН ТВ Ксения Седунова из рук олимпийской чемпионки Светланы Журовой.

«Огромное, огромное спасибо всем нашим зрителям за то, что вы нас смотрите. Спасибо членам жюри, которые за нас голосовали. Конечно же, без наших зрителей не было бы наших новостей, мы стараемся для вас», — сказала Седунова.

Кроме того, в номинации «Интервьюер» победил Федор Бондарчук в программе «Кино в деталях». Она выходит на телеканале СТС. Он не смог сам забрать статуэтку, так как находился в этот момент на съемках нового выпуска передачи.

В номинации «Программа социальной направленности» победил Пятый канал. Награду вручили фигурист Роман Костомаров и его жена Оксана. Олимпийский чемпион пожелал гостям церемонии здоровья.

Помимо этого, РЕН ТВ получил еще одну награду. Так, журналисты Иван Литомин и Анна Муравьева стали победителями в номинации «Журналистское расследование». Награды удостоился сюжет «Золото. Чужакам тут не место». Огласили победителей в этой номинации также Роман и Оксана Костомаровы.

Литомин и Муравьева в своем репортаже рассказали о том, как жители маленького поселка Вершино-Дарасунского под Читой живут нелегальной добычей золота.

Накануне, 7 декабря, в Малом театре в Москве назвали лауреатов на церемонии вручения ТЭФИ в номинациях категории «Развлекательное вещание, сериалы». Так, шоу «Уральские пельмени», которое выходит на СТС с 2009 года, стало победителем в категории «Юмористическая программа».

Кроме того, лауреатами ТЭФИ стали еще два проекта телеканала: шоу «Большой побег», взявший приз в номинации «Реалити-шоу», и сериал «Ивановы-Ивановы», который стал лучшим среди комедийных. Победителем в категории «Актер комедийного сериала» стал Юрий Стоянов, который снялся в «Гостях из прошлого». Также лучшей актрисой комедийного сериала признали Елену Подкаминскую, которая сыграла в «Жене олигарха».

До этого, 23 октября, проект Национальной Медиа Группы «Три кота и море приключений» стал победителем в номинации «Лучший анимационный фильм» на премии ТЭФИ KIDS – 2023.