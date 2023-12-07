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В Москве объявлены победители телевизионной премии ТЭФИ

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В Малом театре в Москве назвали лауреатов на церемонии вручения ТЭФИ в номинациях категории «Развлекательное вещание, сериалы». Об этом 7 декабря сообщил корреспондент «Известий».

Отмечается, что шоу «Уральские пельмени», которое выходит на телеканале СТС с 2009 года, стало победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Юмористическая программа». Кроме того, лауреатами ТЭФИ стали еще два проекта СТС, это шоу «Большой побег», взявший приз в номинации «Реалити-шоу» и сериал «Ивановы-Ивановы» стал лучшим проектом в номинации «Комедийный сериал». Победителем в номинации «Актер комедийного сериала» стал Юрий Стоянов, который снялся в сериале «Гости из прошлого», лучшая «актриса комедийного сериала» — Елена Подкаминская, снявшаяся в сериале СТС «Жена олигарха».

«Сегодня прекрасный день, потому что канал СТС, часть НМГ, сегодня получил все призы, номинации, в которых был номинирован», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

По ее словам, это «очень высоко рейтинговые любимые зрителями проекты и приятно, что профессиональное сообщество также отдает дань тем проектам, которые настолько востребованы у зрителей».

Помимо этого, лучшим развлекательным звездным шоу прайм-тайма стало Comedy club на ТНТ. А в номинации «Ведущий развлекательного ток-шоу» победил Николай Цискаридзе со своей передачей на Первом канале. Самым лучшим развлекательным ток-шоу выходного дня стала программа «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, которая ранее четыре раза была финалистом ТЭФИ.

Выпуск авторской программы писательницы Татьяны Устиновой «Мой герой» о Викторе Сухорукове на телеканале «ТВ Центр» завоевал статуэтку в номинации «Дневное развлекательное ток-шоу», а приз в номинации «Легендарные телевизионные программы» взяла передача «Что? Где? Когда?». «Голос. Дети» на Первом канале победил в номинации «Развлекательное шоу талантов прайм-тайма».

Новости как призвание: РЕН ТВ получил четыре премии ТЭФИ
Канал подтвердил статус одного из лидеров информационного вещания

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что программы телеканала РЕН ТВ и Пятого канала вошли в финал Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2023».

До этого, 23 октября, проект Национальной медиагруппы (НМГ) «Три кота и море приключений» стал победителем в номинации «Лучший анимационный фильм» на премии «ТЭФИ KIDS — 2023».

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