Программы РЕН ТВ и Пятого канала вошли в финал премии «ТЭФИ-2023»
Программы телеканала РЕН ТВ и Пятого канала вошли в финал Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2023». Об этом 14 ноября сообщается в пресс-релизе премии.
В номинацию «Журналистское расследование» попала программа РЕН ТВ «Золото. Чужакам тут не место». «Новости РЕН ТВ» вошли в номинацию «Дневная информационная программа».
Ведущая РЕН ТВ Ксения Седунова претендует на премию ТЭФИ в номинации «Ведущий дневной информационной программы». В номинации «Информационно аналитическая итоговая программа» представлена «Итоговая программа с Петром Марченко», выходящая на РЕН ТВ.
Программа «День ангела» Пятого канала сразится за статуэтку в номинации «Программа социальной направленности». А водно-пиротехническое шоу Пятого канала «Алые паруса» попало в номинацию «Трансляция культурного события».
Церемония награждения лауреатов премии «ТЭФИ-2023» состоится 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России.
В этом году среди номинантов на премию представлены проекты Первого канала, «России 1», «Матч ТВ», НТВ, «России 24», «России К», «Карусели», ОТР и других телеканалов.
Премия проводится по 54 номинациям в двух категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание, сериалы». Из них 53 конкурсные номинации и одна специальная — специальный приз Академии российского телевидения «За вклад в развитие российского телевидения».
Ранее, 23 октября, проект Национальной медиагруппы (НМГ) «Три кота и море приключений» стал победителем в номинации «Лучший анимационный фильм» на премии «ТЭФИ KIDS — 2023». Как отметила генеральный директор фонда «Академия Российского телевидения» Этери Левиева, детский контент помогает воспитывать моральные и нравственные качества у детей, поэтому важно, что в рамках «ТЭФИ KIDS» заметно развитие кино и фильмов для детей.