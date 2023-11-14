Реклама
Прямой эфир
Общество
ФАС усилит контроль за устранением незаконно размещенной рекламы
Мир
В Газе назвали БАПОР и МККК соучастниками убийств палестинцев
Общество
В Госдуме выступили за увеличение пенсии прабабушкам с иждивенцами
Мир
РФ на Dubai Airshow получила около 50 предложений о покупке Ил-76МД-90А
Мир
Минобороны Эстонии сообщило о потребности Украины в 3 млн снарядов в год
Политика
МИД РФ обеспокоился фрагментацией международного сотрудничества в Арктике
Мир
ЦАХАЛ сообщила о взятии ряда силовых центров ХАМАС в секторе Газа
Интернет и технологии
В Китае запустили самый быстрый интернет в мире
Мир
Спикер ВВС ВСУ опроверг сообщения о начале обучении летчиков на F-16 в Румынии
Происшествия
В одном из хостелов Москвы обнаружили тела двух мужчин
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области
Недвижимость
Почти 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году
Экономика
В правительстве РФ призвали улучшить самообеспеченность по молоку и фруктам

Программы РЕН ТВ и Пятого канала вошли в финал премии «ТЭФИ-2023»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программы телеканала РЕН ТВ и Пятого канала вошли в финал Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2023». Об этом 14 ноября сообщается в пресс-релизе премии.

В номинацию «Журналистское расследование» попала программа РЕН ТВ «Золото. Чужакам тут не место». «Новости РЕН ТВ» вошли в номинацию «Дневная информационная программа».

Ведущая РЕН ТВ Ксения Седунова претендует на премию ТЭФИ в номинации «Ведущий дневной информационной программы». В номинации «Информационно аналитическая итоговая программа» представлена «Итоговая программа с Петром Марченко», выходящая на РЕН ТВ.

Программа «День ангела» Пятого канала сразится за статуэтку в номинации «Программа социальной направленности». А водно-пиротехническое шоу Пятого канала «Алые паруса» попало в номинацию «Трансляция культурного события».

Церемония награждения лауреатов премии «ТЭФИ-2023» состоится 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России.

В этом году среди номинантов на премию представлены проекты Первого канала, «России 1», «Матч ТВ», НТВ, «России 24», «России К», «Карусели», ОТР и других телеканалов.

Премия проводится по 54 номинациям в двух категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание, сериалы». Из них 53 конкурсные номинации и одна специальная — специальный приз Академии российского телевидения «За вклад в развитие российского телевидения».

Новости как призвание: РЕН ТВ получил четыре премии ТЭФИ
Канал подтвердил статус одного из лидеров информационного вещания

Ранее, 23 октября, проект Национальной медиагруппы (НМГ) «Три кота и море приключений» стал победителем в номинации «Лучший анимационный фильм» на премии «ТЭФИ KIDS — 2023». Как отметила генеральный директор фонда «Академия Российского телевидения» Этери Левиева, детский контент помогает воспитывать моральные и нравственные качества у детей, поэтому важно, что в рамках «ТЭФИ KIDS» заметно развитие кино и фильмов для детей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023