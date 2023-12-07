Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете

Шеф польской полиции генерал Ярослав Шимчик уходит в отставку на фоне скандала со взрывом в его кабинете гранатомета, привезенного с Украины. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает радиостанция Rmf.

По ее данным, в 12:00 по местному времени (14:00 мск) была церемония прощания с ним. Обязанности Шимчика возьмет на себя один из заместителей. Отмечается, что оставление должности шефа полиции не означает его автоматическое увольнение.

«Генерал уволится со службы только в начале следующего года. Такое решение выгодно для него по финансовым причинам», — говорится в публикации.

Шимчик стал героем скандала в декабре прошлого года, когда в штаб-квартире полиции Польши взорвался полученный на Украине подарок. Как позже генерал рассказал газете Rzeczpospolita, после встречи с главой украинской полиции Игорем Клименко в Киеве они обменялись подарками.

В результате взрыва шеф польской полиции получил ранения и был госпитализирован. Также пострадал гражданский сотрудник главного управления национальной полиции страны.

Между тем читатели газеты Dziennik Gazeta 17 декабря раскритиковали Украину после взрыва. Также пользователи задались вопросом, почему подарок не был проверен польскими службами и боевое оружие так легко удалось пронести в штаб-квартиру полиции. В январе 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал произошедшее несчастным случаем.

6 декабря 2023 года Rmf узнала новые подробности о взрыве в штаб-квартире полиции Польши. Указывается, что три гранатомета и алкоголь были изъяты следователями в кабинете шефа после произошедшего.