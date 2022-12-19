Шеф польской полиции прокомментировал ситуацию с подаренным Украиной гранатометом

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик заявил, что на месте подаренного Украиной боевого гранатомета должен был быть использованный тубус. Так он прокомментировал произошедший у него в кабинете взрыв, пишет польская газета Rzeczpospolita.

В интервью изданию Шимчик рассказал, что после встречи с главой украинской полиции Игорем Клименко в Киеве они обменялись подарками.

От своего коллеги Шимчик получил тубус от гранатомета, который, как уверял украинский генерал, был уже использован и полностью безопасен. Кроме того, по словам польского генерала, тубус переделали в динамик, которым можно пользоваться по Bluetooth. Его украинский коллега, уверяет Шимчик, даже показал работу этого динамика.

Затем, как рассказал Шимчик, состоялась вторая встреча, которая прошла в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. В ходе нее заместитель руководителя ведомства Дмитрий Бондарь продемонстрировал польской делегации различные элементы использованного оружия, а в конце тоже сделал им подарок — тубус от использованного гранатомета.

«Мы спросили, уверены ли вы, что это безопасное снаряжение, потому что мы будем возвращаться через границу, можем ли мы его перевозить. Нас заверили, что да, потому что это устройство без взрывчатых веществ, что это металлолом», — рассказал Шимчик.

По его словам, на границе он не стал рассказывать о подарках, поскольку был уверен, что это просто два использованных пустых тубуса от гранатометов. Пограничники в свою очередь не стали проверять его машину.

Говоря о взрыве, который произошел позднее у него в кабинете, он отметил, что гранатомет выстрелил произвольно.

«О том, что я ни во что не целился, свидетельствуют разрушения. Туба гранатомета в момент взрыва стояла вертикально на полу. Опытный баллистик наверняка даст анализ, где дыра в полу и где дыра в потолке. Это доказывает, что я из него не стрелял, потому что из такого гранатомета стреляют, положив его на плечо в горизонтальном положении», — рассказал шеф польской полиции.

Сразу же после инцидента, по словам Шимчика, украинской стороне было направлено письмо, с просьбой объяснить ситуацию. Однако ответа до сих пор не последовало.

В настоящее время расследованием инцидента занимаются ABW (Агентство внутренней безопасности Польши) и Служба безопасности Украины, подытожил пострадавший шеф польской полиции.

15 декабря в штаб-квартире полиции Польши взорвался полученный на Украине подарок. По информации СМИ, Шимчику вручили два гранатомета RGW-90 во время визита на Украину 11–12 декабря. В тот момент, когда он переставлял их, произошел взрыв.

В результате взрыва Шимчик получил ранения и был ненадолго госпитализирован. Также пострадал гражданский сотрудник главного управления национальной полиции страны, ему госпитализация не потребовалась.

В полиции уточнили, что в одном из помещений из-за взрыва оказался поврежден потолок. В связи с инцидентом Польша потребовала от Украины разъяснения.