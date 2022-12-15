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В штаб-квартире польской полиции взорвался полученный на Украине подарок

В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, полученный комендантом на Украине
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В штаб-квартире полиции Польши взорвался полученный на Украине подарок. Пострадали два человека, сообщили 15 декабря в МВД республики.

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По данным ведомства, взрыв произошел накануне в помещении, примыкающем к кабинету главкома польской полиции, получившего этот подарок.

Вручен подарок был ему во время визита на Украину 11–12 декабря, в ходе которого он встретился с руководителями украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям.

«Подарок был от одного из руководителей украинских служб. В результате взрыва комендант получил легкие ранения и со вчерашнего дня находится в больнице под наблюдением», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате взрыва пострадал еще один человек — гражданский сотрудник главного управления национальной полиции, ему госпитализация не потребовалась.

В связи с инцидентом Польша потребовала от Украины разъяснения. Что представляет собой взорвавшийся подарок, в ведомстве не уточнили.

15 ноября в Польше ракета попала в зерносушилку на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны РФ опровергли причастность Москвы к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

На следующий день президент США Джо Байден заявил, что запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что инцидент в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии признал, что Киев запускал ракеты ПВО. А в Варшаве после этого назвали произошедшее несчастным случаем.

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