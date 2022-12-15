Реклама
Прямой эфир
Общество
Росавиация ведет работу по согласованию безопасных полетов iFly над Сирией
Мир
Выстрел из подаренного Киевом гранатомета мог стать причиной взрыва в полиции Польши
Мир
Зеленский проигнорировал вопрос о потерях ВСУ в конфликте с Россией
Происшествия
При обстреле Стаханова в ЛНР было повреждено более 50 жилых домов
Мир
Саммит ЕС утвердил расширение Еврофонда мира на €2 млрд для военной помощи Киеву
Мир
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времен Петра I
Мир
Принц Гарри назвал популярность Маркл причиной раздора в королевской семье
Мир
Суд на Украине признал незаконным указ Зеленского об отстранении главы КС
Мир
Средняя цена нефти Urals за месяц составила $57,49 за баррель
Мир
Зеленский призвал Европу увеличить объемы поставок вооружения
Происшествия
В Запорожской области в доме сторонника Киева обнаружен схрон со взрывчаткой
Общество
В ДНР утвердили праздник в честь воссоединения с РФ

Варшава запросила у Киева разъяснения после взрыва в штаб-квартире полиции Польши

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Варшава запросила у Киева разъяснений, после того как под кабинетом шефа польской полиции Ярослава Шимчика взорвался подарок от одного из украинских коллег. Об этом сообщили в МВД Польши в четверг, 15 декабря.

Говорит президент: польский лидер Анджей Дуда пообщался с российскими пранкерами
В канцелярии главы государства признали подлинность разговора

«Польша обратилась к украинской стороне с просьбой дать соответствующие разъяснения. <...> этим делом занимается прокуратура и соответствующие службы», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день сообщалось, что в штаб-квартире полиции Польши взорвался полученный на Украине подарок. В результате инцидента комендант получил легкие ранения, он госпитализирован. Также ранен сотрудник главного управления полиции.

По данным ведомства, взрыв произошел накануне в помещении, примыкающем к кабинету главкома польской полиции, получившему этот подарок. Вручен подарок был ему во время визита на Украину 11–12 декабря, в ходе которого он встретился с руководителями украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям.

В полиции уточнили, что в одном из помещений из-за взрыва поврежден потолок.

«Это засекреченное помещение, в котором размещены устройства, связанные с обеспечением охраны объектов главного управления национальной полиции, поэтому никакой информации предоставить не можем», — заявили в полиции.

В последнее время также участились случаи посылок, отправленных украинским дипломатам, содержащих взрывные устройства или окровавленные пакеты.

В частности, 30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде был ранен из-за детонации взрывного устройства, который пришел по почте в конверте и предназначался украинскому послу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022