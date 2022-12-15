Варшава запросила у Киева разъяснения после взрыва в штаб-квартире полиции Польши

Варшава запросила у Киева разъяснений, после того как под кабинетом шефа польской полиции Ярослава Шимчика взорвался подарок от одного из украинских коллег. Об этом сообщили в МВД Польши в четверг, 15 декабря.

«Польша обратилась к украинской стороне с просьбой дать соответствующие разъяснения. <...> этим делом занимается прокуратура и соответствующие службы», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день сообщалось, что в штаб-квартире полиции Польши взорвался полученный на Украине подарок. В результате инцидента комендант получил легкие ранения, он госпитализирован. Также ранен сотрудник главного управления полиции.

По данным ведомства, взрыв произошел накануне в помещении, примыкающем к кабинету главкома польской полиции, получившему этот подарок. Вручен подарок был ему во время визита на Украину 11–12 декабря, в ходе которого он встретился с руководителями украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям.

В полиции уточнили, что в одном из помещений из-за взрыва поврежден потолок.

«Это засекреченное помещение, в котором размещены устройства, связанные с обеспечением охраны объектов главного управления национальной полиции, поэтому никакой информации предоставить не можем», — заявили в полиции.

В последнее время также участились случаи посылок, отправленных украинским дипломатам, содержащих взрывные устройства или окровавленные пакеты.

В частности, 30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде был ранен из-за детонации взрывного устройства, который пришел по почте в конверте и предназначался украинскому послу.