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Премьер Польши назвал несчастным случаем взрыв гранатомета в здании полиции

Премьер Польши Моравецкий: взрыв гранатомета в здании комендатуры полиции был несчастным случаем
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Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал несчастным случаем взрыв гранатомета в штаб-квартире полиции. Об этом политик заявил 2 января в ходе общения с журналистами в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Я действительно считаю, что все полицейские, а особенно главный комендант полиции должны подлежать особенным процедурам надзора. Но очень многое указывает на то, что это был очень несчастливый случай, связанный с подарком, который был вручен на Украине», — заявил Моравецкий.

15 декабря в штаб-квартире полиции Польши взорвался полученный на Украине подарок. Два гранатомета вручили шефу польской полиции Ярославу Шимчику во время визита на Украину 11–12 декабря. По словам Шимчика, гранатометы должны были быть использованными, но один оказался боевым. Когда он переставлял их, произошел взрыв.

В результате взрыва Шимчик получил ранения и был госпитализирован. Также пострадал гражданский сотрудник главного управления национальной полиции страны, ему госпитализация не потребовалась.

В полиции уточнили, что в одном из помещений из-за взрыва оказался поврежден потолок. В связи с инцидентом Польша потребовала от Украины разъяснения.

Между тем читатели газеты Dziennik Gazeta 17 декабря раскритиковали Украину после взрыва. Также пользователи задались вопросом, почему подарок не был проверен польскими службами и боевое оружие так легко удалось пронести в штаб-квартиру полиции.

Между тем 20 декабря заместителя начальника государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бондаря отстранили от должности после того, как подаренный Киевом главному коменданту польской полиции Ярославу Шимчику боевой гранатомет взорвался в штаб-квартире полиции республики. Он был ответственен за подарок польской стороне.

Замглавы польского МИД Марчин Пшидач 21 декабря заявил, что взрыв гранатомета частично отразится на доверии между МВД Украины и Польши. Он подчеркнул, что ситуация с расследованием остается сложной, Польша ожидает разъяснений от Киева, как это могло произойти.

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