На Украине возбудили дело после инцидента с взорвавшимся в Польше подарком

Заместителя начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бондаря отстранили от должности после того, как подаренный Киевом главному коменданту польской полиции Ярославу Шимчику боевой гранатомет взорвался в штаб-квартире полиции республики. Об этом сообщил 20 декабря министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

Он указал, что именно Бондарь был ответственным за вручение подарка от Киева Шимчику.

«Я получил информацию, что ‹...› Бондарь, ответственный за вручение подарка командиру Шимчику, отстранен от работы. По этому делу на Украине также возбуждено уголовное дело», — написал Каминьский в Twitter.

19 декабря Шимчик рассказал в интервью газете Rzeczpospolita, что после встречи с главой украинской полиции Игорем Клименко в Киеве они обменялись подарками. От своего коллеги Шимчик получил тубус от гранатомета, который, как уверял украинский генерал, был уже использован и полностью безопасен. Кроме того, по словам польского генерала, тубус переделали в динамик, которым можно пользоваться по Bluetooth.

Была и вторая встреча — в Государственной службе Украины по ЧС, где уже фигурировал Бондарь. Он, по словам Шимчика, показал польской делегации различные элементы использованного оружия, а в конце тоже сделал подарок — тубус от использованного гранатомета.

После возвращения с Украины Шимчик захотел переставить гранатометы в заднюю часть своего кабинета. Однако разместив вертикально на полу один из боеприпасов, тот сдетонировал. Взрыв был настолько мощным, что пробил пол.

В результате Шимчик получил ранения и был ненадолго госпитализирован. Также пострадал гражданский сотрудник главного управления национальной полиции страны, ему госпитализация не потребовалась.

Сразу же после инцидента Польша направила Украине письмо с просьбой объяснить ситуацию.