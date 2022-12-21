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В МИД Польши оценили влияние взрыва гранатомета на доверие к Украине

МИД Польши: взрыв гранатомета отразится на доверии между Варшавой и Киевом, но частично
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Взрыв подаренного Украиной Польше гранатомета частично отразится на доверии между МВД стран. Об этом 21 декабря заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач в интервью радиостанции RMF.FM.

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«Оно точно влияет на определенные элементы доверия между МВД или полицией, но фундаментально на направление польской внешней политики и политики обеспечения безопасности это повлиять не может», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что ситуация с расследованием остается сложной, Польша ожидает разъяснений от Киева, как это могло произойти.

«Факт такой: главный комендант полиции получил подарок, который оказался опасным, дошло до взрыва и угрозы жизни», — подчеркнул замминистра.

Прокуратура Варшавы готовит запрос, который будет направлен украинской стороне.

20 декабря заместителя начальника государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Бондаря отстранили от должности после того, как подаренный Киевом главному коменданту польской полиции Ярославу Шимчику боевой гранатомет взорвался в штаб-квартире полиции республики. Он был ответственен за подарок польской стороне.

Днем ранее Шимчик рассказал газете Rzeczpospolita, что после встречи с главой украинской полиции Игорем Клименко в Киеве они обменялись подарками. От своего коллеги Шимчик получил тубус от гранатомета, который, по словам украинского генерала, был уже использован и полностью безопасен.

Кроме того, по словам польского генерала, тубус переделали в динамик, которым можно пользоваться по Bluetooth.

Была и вторая встреча — в государственной службе Украины по ЧС, где уже находился Бондарь. Он, по словам Шимчика, показал польской делегации различные элементы использованного оружия, а в конце тоже сделал подарок — тубус от использованного гранатомета.

После возвращения с Украины Шимчик захотел переставить гранатометы в заднюю часть своего кабинета. Однако разместив вертикально на полу один из боеприпасов, тот сдетонировал. Взрыв пробил пол.

В результате Шимчик получил ранения и был ненадолго госпитализирован. Пострадал и гражданский сотрудник главного управления национальной полиции страны.

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