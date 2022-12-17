В Польше заявили о подаренном Украиной боевом гранатомете вместо использованного

Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик, который случайно выстрелил в своем кабинете из гранатомета, подаренного ему на Украине, 17 декабря заявил, что оружие не должно было быть боевым.

«Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв», — сообщил он в эфире радиостанции RMF FM.

По словам коменданта полиции, гранатометы RGW-90 должны были быть использованными, но один из них оказался боевым, пишет «Газета.Ru». Такие подарки ему вручили начальник полиции Украины и глава украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Шимчик отметил, что на следующий день после возвращения с Украины он захотел переставить гранатометы в заднюю часть своего кабинета. Однако, разместив вертикально на полу один из боеприпасов, тот сдетонировал. Взрыв был настолько мощным, что пробил пол.

Об инциденте сообщили в МВД Польши 15 декабря. Уточнялось, что Шимчик в результате взрыва получил ранения и был госпитализирован. Он потерял слух. Также в ведомстве сообщили об еще одном пострадавшем — гражданском сотруднике главного управления национальной полиции страны, ему госпитализация не потребовалась.

Издание уточняло, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения офицеров с боеприпасом. В полиции также сообщили, что в одном из помещений из-за взрыва оказался поврежден потолок. В связи с инцидентом Польша потребовала от Украины разъяснений.

16 декабря источники радиостанции Zet заявили, что оружие, которое было ввезено в страну с Украины, не проходило никакого контроля на границе. Гранатомет ввезли на территорию Польши на специальном поезде, курсирующим между Украиной и польским городом Перемысль.