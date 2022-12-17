Zet раскрыла подробности взрыва украинского гранатомета в Польше

Взорвавшийся в кабинете коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика гранатомет, ввезенный в страну с Украины, не проходил никакого контроля. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила радиостанция Zet со ссылкой на источники.

Отмечается, что гранатомет ввезли на территорию Польши на специальном поезде, курсирующим между Украиной и польским городом Перемысль. При этом оружие не проверялось на границе.

Об инциденте сообщили в МВД Польши 15 декабря. Уточнялось, что Шимчик получил этот подарок от одного из руководителей украинских служб во время недавнего визита на Украину. В результате взрыва он получил ранения и был госпитализирован. Также в ведомстве сообщили об еще одном пострадавшем — гражданском сотруднике главного управления национальной полиции страны, ему госпитализация не потребовалась.

Польская газета тогда же Wyborcza сообщала, что Шимчик, пострадавший в результате инцидента, потерял слух. Издание уточняло, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения офицеров с боеприпасом.

В полиции также сообщили, что в одном из помещений из-за взрыва оказался поврежден потолок. В связи с инцидентом Польша потребовала от Украины разъяснений.