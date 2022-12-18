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Поляки раскритиковали Украину после взрыва в полиции страны

Читатели Dziennik Gazeta раскритиковали Украину после взрыва в полиции Польши
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christian Ender
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Читатели газеты Dziennik Gazeta 17 декабря раскритиковали Украину после взрыва в штаб-квартире полиции Польши.

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«Я не понимаю. Польское правительство и другие платят за отправку оружия на Украину, а Украина распространяет (а может иногда и продает) это оружие за границу?» — задался вопросом один из комментаторов.

Другие читатели усомнились, что цивилизованные люди вообще дарят такие подарки, а некоторые даже сделали вывод, что оружие было подарено Польше специально для эскалации конфликта.

«Бандеровцы хотели ликвидировать польского генерала полиции немецким гранатометом для эскалации конфликта», — написал комментатор.

Также пользователи задались вопросом, почему подарок не был проверен польскими службами и боевое оружие так легко удалось пронести в штаб-квартиру полиции.

«Как вы можете принять такие подарки и принести их домой? Это немыслимо, простого человека сразу посадили бы, а полиция — это что-то другое!» — отметил читатель.

15 декабря в штаб-квартире полиции Польши взорвался полученный на Украине подарок. Два гранатомета вручили шефу польской полиции Ярославу Шимчику во время визита на Украину 11–12 декабря. По словам Шимчика, гранатометы должны были быть использованными, но один оказался боевым. Когда он переставлял их, произошел взрыв.

Речь идет о гранатометах RGW-90, отмечает «Газета.Ru».

В результате взрыва Шимчик получил ранения и был госпитализирован. Также пострадал гражданский сотрудник главного управления национальной полиции страны, ему госпитализация не потребовалась.

В полиции уточнили, что в одном из помещений из-за взрыва оказался поврежден потолок. В связи с инцидентом Польша потребовала от Украины разъяснения.

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