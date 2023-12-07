Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском направлении
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Общество
«Известия» узнали подробности о ЧОП, охраняющем школу в Брянске
Армия
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в ДНР
Мир
На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили о забытом в Катаре Штайнмайере
Армия
Минобороны показало новые кадры сопровождения самолета Путина истребителями
Общество
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
Политика
В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента
Мир
Захарова прокомментировала решение США и Украины совместно производить оружие
Общество
У открывшей стрельбу в брянской гимназии есть сестра-близнец
Мир
Западные СМИ назвали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию крахом политики Запада
Политика
Президент Ирана Раиси прибыл в Москву для переговоров с Путиным
Политика
Песков назвал убийство экс-депутата Украины Кивы делом правоохранителей РФ
Мир
Американский журналист Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте
Мир
Рябков назвал ошибкой США давление на РФ по теме ядерных испытаний
Сюжет:

Песков назвал убийство экс-депутата Украины Кивы делом правоохранителей РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы входит в компетенцию российских правоохранительных органов, поэтому Кремль на этот счет предоставлять информацию не может. Об этом 7 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это вопрос для наших правоохранителей, они занимаются следствием. Любую информацию на этот счет будут предоставлять только они», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

«Это акция устрашения»: кто стоит за убийством Ильи Кивы
Тело бывшего депутата Верховной рады Украины нашли в Подмосковье с огнестрельными ранениями

Ранее 7 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, давая оценку убийцам экс-депутата рады, назвала их беспредельщиками. Она отметила, что злоумышленники открыто и цинично, с улыбками на лицах признаются в содеянном.

Об обнаружении тела экс-депутата в подмосковном Одинцово стало известно 6 декабря. Труп Кивы нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу. На теле была обнаружена рана на правом виске, а также гематома на левой части лица. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Источник «Известий» заявил, что убийца дважды выстрелил в Киву, приблизившись к нему со спины. Первая пуля попала в область сердца, затем последовала контрольная в голову. Собеседник отметил, что, скорее всего, смертельным был уже первый выстрел.

Спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов в тот же день подтвердил убийство Кивы. В свою очередь, бывший депутат украинского парламента Олег Царев, который сам в октябре подвергся покушению, сообщил, что погибший был в курсе, что украинские спецслужбы ведут охоту на него, в связи с чем переехал из Москвы в Одинцово.

7 декабря стало известно, что на теле погибшего было обнаружено два пулевых огнестрельных ранения. Кроме того, уголовное дело было передано в первое управление по расследованию особо важных дел областного главка СК.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023