Врач рассказала о правилах зимней бани

Баня зимой — не только популярный вид отдыха, но и полезный, если правильно подойти к процессу. О том, какие правила следует соблюдать, чтобы баня принесла максимум пользы «Известиям» 7 декабря рассказал врач – эксперт Лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

В первую очередь, он отметил, что перед посещением бани стоит проконсультироваться с врачом, особенно если есть какие-то проблемы со здоровьем. Этот вид отдыха противопоказан людям с повышенным давлением, тяжелыми психическими и неврологическими заболеваниями, злокачественными новообразованиями, с обострением сердечно-сосудистых и хронических заболеваний, после инфаркта миокарда, с туберкулезом в открытой форме. С осторожностью и после консультации с врачом рекомендуют посещать баню людям с заболеваниями кожи.

Беременность, по словам Банного, не является противопоказанием к бане, но женщине, ожидающей ребенка, стоит посоветоваться с врачом по поводу такого вида отдыха.

«В первом триместре посещать баню настоятельно не рекомендуется. В этот период, когда формируются внутренние системы организма малыша и плацента, и мама, и плод особенно уязвимы. Поэтому дополнительная тепловая нагрузка может оказаться вредной и даже спровоцировать выкидыш. На более поздних сроках посещать баню можно, но стоит ограничиться температурой в 50–60 градусов», — отметил врач.

Баня не рекомендуется малышам до трех лет: в это время у них еще не до конца сформировались потовые железы и механизм терморегуляции, поэтому они перегреваются быстрее, чем взрослые. Лучше всего приучать детей к такому виду отдыха с 6–7 лет. Детям тоже рекомендуется посещать нежаркую баню, натопленную до 50–60 градусов, добавил специалист.

«К банному жару нужно привыкать постепенно: для первого захода достаточно трех минут, потом время нахождения в парной можно увеличить. Начинать париться вениками рекомендуют со второго захода. Чтобы защитить волосы и голову от перегрева, необходимо надеть специальную войлочную шапочку или намотать полотенце», — посоветовал Банный.

В промежутках между подходами и после посещения бани, по словам врача, необходимо пить достаточно жидкости. Увлажнять тело необходимо не только изнутри, но и снаружи. После бани очищенная распаренная кожа отлично впитывает увлажняющие кремы и лосьоны.

«А вот алкоголь — даже легкий — в бане нужно исключить. Он повышает давление, дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, почки и печень. Сочетание «баня плюс алкоголь» может обернуться обмороками, инсультом, инфарктом», — предупредил врач.

Также он добавил, что веник в бане — отличный инструмент для массажа, который усиливает потоотделение и микроциркуляцию крови. Перед использованием его необходимо ополоснуть, а потом замочить сначала в холодной, а затем в горячей воде.

«Не стоит усердствовать при парении веником, иначе приятный массаж превратится в экзекуцию, также стоит быть осторожными, нагоняя пар веником, — это может вызвать ожоги», — отметил эксперт.

В заключение врач обратил внимание, что многие любят после посещения парной очень резко охлаждать тело, окунаясь в ледяную воду, а зимой — выскакивая в сугроб. Однако, по его словам, это опасная практика, которая может привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, в том числе инфарктам и инсультам. После парилки тело действительно необходимо охладить, но лучше делать это постепенно: постоять в предбаннике, принять прохладный душ.

28 июня врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала «Известиям», что жара — это серьезный стресс для организма и давать физическую нагрузку в таких условиях следует с осторожностью.