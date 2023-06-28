Врач назвала опасные последствия тренировок в жару

Жара — это серьезный стресс для организма, и давать физическую нагрузку в таких условиях следует с осторожностью. О том, чем опасны занятия спортом в жару, а также о правильном подходе к тренировкам «Известиям» 28 июня рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Интенсивные физические нагрузки в жару увеличивают риск проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, а также способствуют обезвоживанию и, как следствие, появлению целого ряда неприятных симптомов. Это, в частности, усталость, головокружение, тошнота, головная боль, снижение концентрации и внимания, судороги и т.д. Поэтому с тренировками в жаркую погоду следует быть очень осторожными», — предупредила Тихомирова.

Во-первых, она рекомендовала проводить занятия в утренние или вечерние часы, когда солнце еще не так активно. Важно надевать одежду из легкой ткани, которая позволит коже дышать и снизит риск перегрева организма.

Если возможность потренироваться есть только во время жары, то, по словам врача, занятия должны проходить в зале с кондиционером. При этом следует пить достаточно воды не только во время тренировки, но и в течение всего дня. А от кофе и алкоголя диетолог советует отказаться, поскольку они способствуют обезвоживанию организма.

Помимо этого, Тихомирова посоветовала не переедать перед тренировкой, стараться есть легкую пищу, которая не способствует появлению отеков, а также внимательно следить за своим самочувствием. Врач напомнила, что во время перегрева возможны головокружение, тошнота, слабость, судороги и другие симптомы.

«В целом в жару лучше снизить интенсивность физических нагрузок. А если у человека есть проблемы со здоровьем, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы, такие занятия следует исключить вовсе, пока не проконсультируетесь с врачом», — подытожила Тихомирова.

15 июня врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Бязрова рассказала «Известиям», что с наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как гипертонический криз, приступ сердечной аритмии, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Она посоветовала в самое жаркое время дня находиться в хорошо проветриваемом помещении и по возможности избегать нахождения в общественном транспорте.