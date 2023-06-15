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Кардиолог дала советы людям с заболеваниями сердца в жару

Кардиолог Бязрова: людям с заболеваниями сердца в жару лучше выходить на улицу только утром и вечером
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как гипертонический криз, приступ сердечной аритмии, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Советами о том, как можно защититься от этих осложнений кардиологическим больным, с «Известиям» 15 июня поделилась врач-кардиолог, врач-терапевт, функциональный диагност, к.м.н. Светлана Бязрова.

Так, по ее словам, не рекомендуется выходить на улицу, когда там слишком жарко. Оптимальное время для прогулок — утренние часы (оптимально до 10:00, максимум до 12:00) или вечер (можно после 16:00, но лучше — после 18:00). При этом, в самое жаркое время дня лучше находиться в хорошо проветриваемом помещении, желательно с кондиционером.

По возможности, нужно избегать нахождения в общественном транспорте и душных помещениях.

«Необходимо пить достаточное количество жидкости, даже если у человека есть сердечная недостаточность. Около 40–60 мл жидкости на 1 кг веса. При избыточном потоотделении организм человека теряет очень много жидкости, и, соответственно, теряются электролиты (калий и магний), которые важны для нормальной работы сердца. Для восполнения жидкости лучше использовать обычную прохладную питьевую воду, соки, кисломолочные напитки», — рассказала Бязрова.

При этом она предупредила, что пить кофе и алкоголь в жару крайне не рекомендуется. Если человек курит, то ему нужно свести к минимуму количество выкуриваемых сигарет в сутки, а в идеале — бросить эту пагубную привычку.

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Также, по ее словам, важно правильное питание. Лучше исключить из рациона тяжелую пищу (жареное, острое, жирное) и есть больше овощей, фруктов и нежирную рыбу.

«Желательно надевать одежду светлых оттенков, преимущественно состоящую из натуральных тканей, обязателен головной убор. Сведите к минимуму физическую активность. Особенно это касается дачников. Не работайте с наклоном головы вниз, так как это может вызвать повышение давления», — добавила кардиолог.

Она также предупредила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями категорически запрещены контрастные души, так они могут вызвать выраженный спазм сосудов, приводящий к инфаркту сердца.

«Крайне важно продолжить прием всей плановой терапии, рекомендованной вашим врачом!» — подытожила Бязрова.

13 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жители Москвы впервые почувствуют летнюю жару, максимальные значения температуры поднимутся до +29 градусов. По его словам, ни в один из этих дней, вплоть до воскресенья, никаких осадков не ожидается.

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