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Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе
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Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе

Синоптик Шувалов: на этой неделе москвичи впервые почувствуют летнюю жару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На этой неделе жители Москвы впервые почувствуют летнюю жару, максимальные значения температуры поднимутся до +29 градусов. Об этом «Известиям» 13 июня рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что погода на этой неделе будет солнечной. Ни в один из дней, вплоть до воскресенья, никаких осадков не ожидается. При этом температура воздуха будет расти в течение всей недели.

«Сегодня, во вторник, ожидается до +22 градусов, завтра — до +24, в четверг уже +27, а в пятницу нас ждет самый теплый день с температурой до +29. Таким образом, москвичи впервые за лето почувствуют на себе летнюю жару», — заявил Шувалов.

На выходных, по его словам, ожидается до +28 градусов.

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9 июня Шувалов рассказал «Известиям», что купальный сезон в столице откроется в выходные, 17 и 18 июня, когда вода прогреется до +20 …+22 градусов.

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