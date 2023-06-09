Синоптик назвал дату открытия купального сезона в Москве

Купальный сезон в Москве откроется на следующих выходных, 17 и 18 июня, когда температура воздуха поднимется до +28 градусов, а вода прогреется до +20…+22 градусов, сообщил «Известиям» 9 июня руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, текущие выходные в столице, 10 и 11 июня, будут достаточно прохладными с максимальной дневной температурой +18 градусов.

«Затем в течение недели температура воздуха начнет подниматься и уже к четвергу-пятнице, то есть 15–16 июня, составит +25…+26 градусов. Затем на выходных она вырастет еще на несколько градусов и достигнет значения в +28. Вместе с этим прогреется и вода в водоемах до +20…+22 градусов, необходимых для открытия купального сезона», — рассказал Шувалов.

При этом он отметил, что в течение всей следующей недели никаких осадков не ожидается.

5 июня Шувалов в разговоре с «Известиями» заявил, что летней жары в столице до середины июня не ожидается.