Синоптик спрогнозировал прохладную погоду в Москве в выходные

В выходные, 10 и 11 июня, москвичей ждет прохладная погода без осадков. Максимальная температура в эти дни составит +18 градусов, рассказал «Известиям» 9 июня руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

«Температура утром в выходные в Москве составит от +4 до +9 градусов, днем — от +16 до +18. Ожидается малооблачная погода с порывами северного и северо-восточного ветра до 12 м/с. На следующей неделе, согласно прогнозу, ожидается значительное потепление», — рассказал он.

5 июня Шувалов в разговоре с «Известиями» заявил, что летней жары в столице до середины июня не ожидается.