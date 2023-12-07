Reuters сообщило о просьбе Украины предоставить ей новое вооружение из США

Украина передала США список необходимых стране новых вооружений, в котором запросила истребители, вертолеты и системы противоракетной обороны. Об этом 6 декабря сообщило агентство Reuters.

«Представители министерства обороны Украины представили список вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны Украины во время закрытого заседания конференции в Вашингтоне в среду», — указывается в материале.

По информации агентства, в числе запрошенной Киевом техники указаны истребители F/A-18 Hornet, военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, вертолеты Apache и Black Hawk и системы противоракетной обороны THAAD.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн, включающий реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.