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Правоохранители начали работу на месте убийства экс-депутата Рады Кивы

Правоохранители работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» 6 декабря Дмитрий Зименкин показал кадры с места происшествия, где был найден убитым бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

«Территория коттеджного поселка — это такая абсолютно сейчас закрытая зона, куда, мы видим, пропускают только спецслужбы, полицию, Следственный комитет», — передает корреспондент.

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О том, что в подмосковном Одинцове было обнаружено тело Кивы, стало известно 6 декабря. Труп нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу. На его голове была обнаружена рана на правом виске, а также гематома на левой части лица.

В этот же день спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство экс-депутата Верховной рады. Комментируя произошедшее, бывший депутат украинского парламента Олег Царёв который сам в октябре подвергся покушению, сообщил, что Кива был в курсе, что спецслужбы Украины ведут охоту на него, в связи с чем переехал из Москвы в Одинцово.

По факту убийства Кивы в СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело. К расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «Известиям», что убитый экс-депутат украинской Верховной рады Илья Кива открыто выступал против режима президента Украины Владимира Зеленского, что являлось для того угрозой. Корочтенко напомнил, что Кива доводил свою позицию в эфире российских телеканалов, в связи с чем был, очевидно, признан опасным оппонентом и угрозой для Зеленского.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

В ноябре текущего года Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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