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Юань обогнал евро в валютных сбережениях россиян

ВТБ: юань обогнал долю евро в валютных сбережениях россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сбережения клиентов ВТБ в китайской валюте выросли более чем в два раза с января по ноябрь, значительно превысив долю евро. Об этом 7 декабря сообщил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков в рамках 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По его данным, за указанный период сбережения клиентов банка в китайской валюте достигли 12,7 млрд юаней (24% от всех валютных накоплений), тогда как на евро приходится 17%. Похожая тенденция наблюдается на всем банковском рынке, уточнил представитель банка.

«Сегодня основной интерес вкладчиков сосредоточен на высокодоходных рублевых депозитах. На фоне роста ключевой ставки банки предложили населению рекордные для этого года ставки, что спровоцировало мощную волну спроса физлиц. Одновременно для диверсификации свободных средств россияне выбирают и валюты дружественных стран, в первую очередь — юань», — отметил Горшков.

В ВТБ прогнозируют, что по итогам года сбережения физлиц в китайской валюте увеличатся на рынке на 60% и достигнут 70 млрд юаней. Это позволит юаню занять второе место среди наиболее популярных иностранных валют. Кроме того, его позиции продолжат укрепление и в следующем году.

В валютном «кошельке» россиян пока что сохраняется лидерство доллара, при этом растет популярность «мягких» валют и продолжается дедолларизация пассивов физических лиц, указал представитель ВТБ. По его словам, вкладчики стараются конвертировать имеющиеся сбережения в евро и долларах, для чего большинство выбирают сберегательные продукты в рублях. Последние занимают в розничном портфеле сбережений банка уже около 90%.

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Ранее, 5 декабря, Горшков сообщил о рекордном росте спроса на рублевые депозиты ВТБ в ноябре. Данный портфель после повышения ставок вырос более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн. Это на 65% выше показателя за март и в 1,5 раза за апрель 2022 года, когда ставки по вкладам на рынке превышали 20%, подчеркнул представитель банка.

До этого, 27 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ускоряют процесс отказа от доллара и перехода на национальные валюты при расчетах.

Кроме того, за ноябрь доллар упал на Московской бирже почти на 4 рубля. В то же время доля рубля и юаня в расчетах между Россией и Китаем достигла 95%, заявил ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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